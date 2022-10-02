Что происходило за закрытыми дверями таллиннского центра по уходу за детьми? „Она хватает нас за волосы!“ vs „Нет, я глажу их по голове!“

Родители пяти детей немедленно забрали своих чад из детского центра, когда из разговоров друг с другом узнали, что дома дети говорят примерно одни и те же вещи о „методах поддержания порядка“ своей учительницы.

Родители подали совместное обращение на имя руководительницы/учительницы детского центра, которая отрицала какое-либо жестокое обращение с детьми. Затем родители обратились в Департамент социального страхования (SKA), который выдает лицензии и осуществляет надзор за центрами по уходу за детьми. SKA передал дело в полицию.

Ужасные вещи, о которых рассказывали дети

Грегор дома утверждал, что учительница его толкала, дергала за руки и кричала на него.

Тристен рассказал маме, что учительница тягала его за волосы. Его мать и учительница обсудили это в присутствии ребенка. Учительница отрицала это и утверждала, что только гладила его по голове. Тристен также упомянул, что учительница ударила его по лицу за обеденным столом - потому что его руки лежали на столе, а не на коленях. По словам учительницы, ничего подобного не было.

По словам Маттиса, он стал свидетелем того, как в спальне учительница в качестве наказания схватила одного из маленьких мальчиков за ногу так, что тот повис вниз головой и вынесла его так в другую комнату.

История получила свое развитие в начале лета прошлого года, когда Тийна, мама Михкеля, которому в то время было шесть лет, как-то в июне зашла в группу, где находился ее ребенок. Тийне показалось, что Михкель , когда к нему подошла учительница, пошатнулся. Ребенок смотрел перед собой суровым взглядом, но ничего не говорил. Когда они вместе вышли во двор, мать заметила, что у сына дрожит нижняя губа. „Я спросила, в чем дело, потому что никогда раньше не видела его в таком состоянии“, - рассказывает Тийна „Экспрессу“ со слезами на глазах.