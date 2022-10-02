Что происходило за закрытыми дверями таллиннского центра по уходу за детьми? „Она хватает нас за волосы!“ vs „Нет, я глажу их по голове!“(13)
„Она кричит на нас“, „хватает за волосы и щиплет“, „нам не разрешают плакать“, „толкается и ругается“, „бьет по лицу“. Именно так воспитанники из одного из столичных центров по уходу за детьми описывают методы работы своей учительницы. Полиция не выявила злоупотреблений, потому что не смогла собрать достаточного количества доказательств.
Родители пяти детей немедленно забрали своих чад из детского центра, когда из разговоров друг с другом узнали, что дома дети говорят примерно одни и те же вещи о „методах поддержания порядка“ своей учительницы.
Родители подали совместное обращение на имя руководительницы/учительницы детского центра, которая отрицала какое-либо жестокое обращение с детьми. Затем родители обратились в Департамент социального страхования (SKA), который выдает лицензии и осуществляет надзор за центрами по уходу за детьми. SKA передал дело в полицию.
Ужасные вещи, о которых рассказывали дети
Грегор дома утверждал, что учительница его толкала, дергала за руки и кричала на него.
Тристен рассказал маме, что учительница тягала его за волосы. Его мать и учительница обсудили это в присутствии ребенка. Учительница отрицала это и утверждала, что только гладила его по голове. Тристен также упомянул, что учительница ударила его по лицу за обеденным столом - потому что его руки лежали на столе, а не на коленях. По словам учительницы, ничего подобного не было.
По словам Маттиса, он стал свидетелем того, как в спальне учительница в качестве наказания схватила одного из маленьких мальчиков за ногу так, что тот повис вниз головой и вынесла его так в другую комнату.