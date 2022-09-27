На „Северном потоке“ обнаружены сразу три повреждения. Идет поиск причин

После обнаружения сразу трех повреждений на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ власти ФРГ и Дании пытаются установить причину случившегося. ВМС Дании и специалисты из Германии проводят расследование, сообщило во вторник, 27 сентября, агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседников агентства, причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа, и если речь действительно идет о преднамеренном повреждении, то, учитывая технические сложности, ответственность за повреждения может нести только государство.

Три утечки - одна на „СП-2“ и две - на обеих нитках „СП-1“ - были обнаружены в ночь на 26 сентября. Все три произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Польша не исключает российскую провокацию

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. „Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе и на участках, которые находятся в Западной Европе“, - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах. „Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями“, - сказал Песков журналистам.

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