МНЕНИЕ | Российские уклонисты от армии. Кому они нужны в других странах?

Действительно, зачем пускать к себе беженцев? Пусть возвращаются домой, идут в свои военкоматы и едут потом воевать с Украиной. В правительствах этих загадочных стран думают, что таким образом они укрепляют безопасность своих государств. Чем принимать российских беженцев у себя, лучше иметь многочисленную и боеспособную российскую армию на своих границах? Удивительная стратегия!

Это уж не говоря о гуманитарной стороне дела. Вообще, беженство — явление печальное и с точки зрения общественной добродетели — сомнительное. Конечно, предпочтительнее, чтобы граждане неблагополучных стран решали проблемы в своей стране, а не искали счастья за рубежом. Это было бы полезнее для всех, кроме, возможно, этих самых граждан. Поскольку рискуют они чаще всего своей свободой и жизнью. Кто кинет в них камень за то, что они дорожат своей жизнью и не хотят попадать в тюрьму? Кто готов осудить российских беженцев, не желающих воевать с Украиной, но и не согласных сидеть в пыточных российских тюрьмах и лагерях?

Пусть представители стран, закрывших двери перед российскими уклонистами и дезертирами, скажут открыто и прямо: „Мы не хотим пускать вас к себе, идите в свою армию или тюрьму, нам безразлично“.

Примерно так, но несколько более витиевато, высказался министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, заявивший, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации, не получат чешские гуманитарные визы. „Те, кто бегут из страны, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное собственным государством, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы“, — объяснил Липавский.