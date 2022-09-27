МНЕНИЕ | Российские уклонисты от армии. Кому они нужны в других странах?
Польша, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония не намерены впускать к себе россиян, уклоняющихся от мобилизации. Это классный подарок восточноевропейских соседей Кремлю и лично Владимиру Владимировичу Путину, который несколько дней назад объявил в России мобилизацию, пишет российский журналист и правозащитник Александр Подрабинек в издании ВотТак.
Действительно, зачем пускать к себе беженцев? Пусть возвращаются домой, идут в свои военкоматы и едут потом воевать с Украиной. В правительствах этих загадочных стран думают, что таким образом они укрепляют безопасность своих государств. Чем принимать российских беженцев у себя, лучше иметь многочисленную и боеспособную российскую армию на своих границах? Удивительная стратегия!
Это уж не говоря о гуманитарной стороне дела. Вообще, беженство — явление печальное и с точки зрения общественной добродетели — сомнительное. Конечно, предпочтительнее, чтобы граждане неблагополучных стран решали проблемы в своей стране, а не искали счастья за рубежом. Это было бы полезнее для всех, кроме, возможно, этих самых граждан. Поскольку рискуют они чаще всего своей свободой и жизнью. Кто кинет в них камень за то, что они дорожат своей жизнью и не хотят попадать в тюрьму? Кто готов осудить российских беженцев, не желающих воевать с Украиной, но и не согласных сидеть в пыточных российских тюрьмах и лагерях?
Пусть представители стран, закрывших двери перед российскими уклонистами и дезертирами, скажут открыто и прямо: „Мы не хотим пускать вас к себе, идите в свою армию или тюрьму, нам безразлично“.
Примерно так, но несколько более витиевато, высказался министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, заявивший, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации, не получат чешские гуманитарные визы. „Те, кто бегут из страны, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное собственным государством, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы“, — объяснил Липавский.
Контрастно выглядит на фоне этого восточноевропейского безразличия позиция председателя Европейского совета — высшего политического органа Евросоюза — Шарля Мишеля. В кулуарах сессии генассамблеи ООН Мишель прокомментировал изданию Politico свое видение ситуации с россиянами, спасающимися от мобилизации. Он заявил, что Евросоюз должен проявить „открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов“.
Официальный Берлин сообщил, что уклонение от мобилизации — убедительная причина для удовлетворения просьб о политическом убежище в Германии.
Вероятно, европейские гуманитарные ценности надежнее укоренились в западной части континента, чем в восточной. Хотя от Восточной Европы, десятилетиями испытывавшей на себе советский гнет, было бы логичнее ждать солидарности с жертвами диктатуры, даже если они не оказывают прямого сопротивления, а „голосуют ногами“.
Пример такой солидарности демонстрирует Монголия, тоже долгое время бывшая одним из бараков социалистического лагеря. Бывший президент этой страны Цахиагийн Элбэгдорж выступил с видеообращением, в котором призвал Россию не воевать с Украиной, а бегущих от мобилизации бурятов, тувинцев, якутов, калмыков и представителей других народов, этнически близких к монголам, пригласил приезжать в Монголию: „Мы, монголы, встретим вас с распростертыми объятиями и открытым сердцем“.
Находящийся в Западном Казахстане в полусотне километров от российской границы город Уральск испытывает сейчас наплыв беженцев из России, отчего в городе не осталось свободного жилья, а цены на аренду выросли в несколько раз. Руководство кинотеатра Cinema Park в этом городе объявило, что приезжие из России при отсутствии у них жилья могут переночевать в одном из кинозалов. Директор кинотеатра пояснил: „Мы видим на улицах города много приезжих из Российской Федерации, которые ищут ночлег. Приходите к нам, мы все понимаем“.
Как говорилось в одном популярном советском фильме: „Счастье – это когда тебя понимают“.