Активисты обвинили силовиков в пытках гантелей. Что известно о деле москвича Артема Камардина

25 сентября на Триумфальной площади в Москве прошли Маяковские чтения: молодые поэты регулярно собираются у памятника Маяковскому и читают свои стихи, часто - остросоциальные. Последние чтения организаторы объявили „антимобилизационными“.

Однако вскоре к площади приехал автозак, и участники чтений разбежались. Двоих человек полицейские все-таки увезли в ОВД, где на них составили протоколы за участие в несогласованном митинге. Однако наибольшие проблемы возникли не у них.

„Слава Киевской Руси, Новороссия - соси“, - такие слова произнес на чтениях поэт Артем Камардин. Он читал стихотворения про ополченцев Донбасса: „Убей меня, ополченец, будь бичом божьим. Я ведь не патриот, а может просто не вышел рожей, зачем тебе повод“. Видео с этими стихами опубликовали в канале лидера запрещенной в России и признанной экстремистской организации „Мужское государство“ Владислава Позднякова. Именно к Камардину домой пришли силовики на следующий день, 26 сентября.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал „112“, видно, как полицейские в масках вломились в квартиру к Камардину и положили всех лицом вниз. С ним в квартире была его девушка Александра Попова и еще один участник чтений Александр Менюков. Адвокат Камардина Леонид Соловьев рассказал, что его в квартиру не пустили.

По словам Соловьева, Камардин рассказал ему, что прямо в квартире начались пытки: его якобы избили и изнасиловали гантелей. Медики пока не подтвердили и не опровергли шокирующее утверждение об изнасиловании активиста сотрудниками правоохранительных органов. Как сказал Би-би-си адвокат Соловьев, это не входит в компетенцию сотрудников скорой помощи.