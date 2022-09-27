27.09.2022, 20:26
„Калев/Крамо“ стартовал в квалификационном раунде Кубка европейских чемпионов с уверенной победы
Во вторник баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ стартовал в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА с уверенной победы 93:73. Delfi TV показал игру в прямом эфире.
Хорватский клуб выиграл первую четверть со счетом 25:21. „Калев/Крамо“ доминировали следующие десять минут, выиграв четверть со счетом 31:11 и ведя 52:36 после второй четверти. В третьей четверти калевцы увеличили отрыв еще на шесть очков. Последние десять минут уже были формальностью . „Калев/Крамо“ в итоге выиграли матч со счетом 93:73.