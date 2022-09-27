Кивила или Тондилоо? Старейшина Ласнамяэ хочет сменить название парка

„Летом я проводила опрос - „Для Вас парк по адресу ул. Кивила, 9 является парком с названием „Тондилоо“ или „Кивила“?“ Знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но идея вновь поднять его пришла по причине того, что на практике неразбериха с названием парка периодически приводит к неприятным ситуациям“, - пишет Юрченко в Facebook.

Всего в опросе приняли участие 694 человек. Из них 97,4%, то есть 676 участников опроса, поддерживают инициативу назвать парк по адресу ул. Кивила, 9 парком Кивила. Лишь 2,6%, то есть 18 человек, проголосовали за то, чтобы парк носил нынешнее название - Тондилоо.

„Написала письмо вице-мэру Мадле Липпус, которая также является председателем комиссии по топонимам, с просьбой включить вопрос о названии парка в повестку дня комиссии. Надеюсь, комиссия нас поддержит. Обязательно сообщу вам, когда придет ответ“, - поделилась старейшина Ласнамяэ.