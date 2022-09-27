Самый известный эстонец в Финляндии представит свою автобиографию

Лийвик, который переехал в Финляндию из многоквартирного дома в Центральной Эстонии, и играл там в хоккей, не нуждается в представлении своим северным соседям.

Помимо хоккея, Лийвик также засветился в нескольких рэп-песнях и является популярным хоккейным комментатором. После участия в этом сезоне в передаче „Танцы со звездами“ на MTV3, наверное, не осталось финна, который бы не знал Сийма Лийвика.

Несмотря на то, что книга „Да пошел ты, Лийвик“ („Fuck you Liivik“) много рассказывает об истории становления Лийвика как спортсмена, это также увлекательное чтение для человека, далекого от спорта, где проводится сильный контраст между Эстонией начала 90-х и Финляндией.

Новую книгу Лийвик представит в пятницу, 30 сентября, в Таллинне в 18:00 в спорт-баре Unibet (Vana-Viru 13).

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