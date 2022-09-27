27.09.2022, 19:39
Именинник дня | Поздравляем, Андрус Вярник!
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня чемпиону мира по метанию копья Андрусу Вярнику исполняется 45 лет. Поздравляем спортсмена!
Дебютировал на международной арене в 1996 году на чемпионате мира среди юниоров в Сиднее, где выступил неудачно и не прошёл в финал. Первым крупным его достижением стала серебряная медаль чемпионата мира 2003 года в Париже. В 2005 году он победил на чемпионате мира в Хельсинки. В 2003 и 2005 годах был назван лучшим спортсменом среди мужчин Эстонии.
На Олимпийских играх Верник занял 15-е место в Сиднее (2000 г.) и шестое место в Афинах (2004 г.).