Именинник дня | Поздравляем, Андрус Вярник!

Дебютировал на международной арене в 1996 году на чемпионате мира среди юниоров в Сиднее, где выступил неудачно и не прошёл в финал. Первым крупным его достижением стала серебряная медаль чемпионата мира 2003 года в Париже. В 2005 году он победил на чемпионате мира в Хельсинки. В 2003 и 2005 годах был назван лучшим спортсменом среди мужчин Эстонии.