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27.09.2022, 19:39

Именинник дня | Поздравляем, Андрус Вярник!

 
Андрус Вярник с золотой медалью ЧМ 2005
Андрус Вярник с золотой медалью ЧМ 2005
ФОТО: Marko Mumm | Ekspress Meedia

Сегодня чемпиону мира по метанию копья Андрусу Вярнику исполняется 45 лет. Поздравляем спортсмена!

Дебютировал на международной арене в 1996 году на чемпионате мира среди юниоров в Сиднее, где выступил неудачно и не прошёл в финал. Первым крупным его достижением стала серебряная медаль чемпионата мира 2003 года в Париже. В 2005 году он победил на чемпионате мира в Хельсинки. В 2003 и 2005 годах был назван лучшим спортсменом среди мужчин Эстонии.

На Олимпийских играх Верник занял 15-е место в Сиднее (2000 г.) и шестое место в Афинах (2004 г.).

золото в Хельсинки
HELSINGI MM JA ANDRUS VÄRNIK
HELSINGI MM JA ANDRUS VÄRNIK
HELSINGI MM JA ANDRUS VÄRNIK VÕITIS ODAVISKES KULDMEDALI
HELSINGI MM JA ANDRUS VÄRNIK VÕITIS ODAVISKES KULDMEDALI
HELSINGI MM JA ANDRUS VÄRNIK VÕITIS ODAVISKES KULDMEDALI
HELSINGI MM JA ANDRUS VÄRNIK VÕITIS ODAVISKES KULDMEDALI
HELSINGI MM JA ANDRUS VÄRNIK VÕITIS ODAVISKES KULDMEDALI
PARIMATE SPORTLASTE VALIMINE. PARIM SPORTLANE, ANDRUS VÄRNIK
ARNOLD RÜÜTEL JA ANDRUS VÄRNIK
Andrus Värnik ja Gert Kanter
ANDRUS VÄRNIK
IMG_5292
ANDRUS VÄRNIK
BIG KULDLIIGA JÕGEVA, ANDRUS VÄRNIK
BIG KULDLIIGA JÕGEVA, ANDRUS VÄRNIK
ANDRUS VÄRNIK
Kergejõustiku Kuldliiga
BIG KULDLIIGA KOSEL , ANDRUS VÄRNIK
BIG KULDLIIGA KOSEL , ANDRUS VÄRNIK
Andrus Värnik
HELSINGI MM ERKI NOOL ANDRUS VÄRNIK JA TEMA ISA NING EINO PUUSTE
Andrus Värnik
Andrus Värnik
ANDRUS VÄRNIK
Kuldne Andrus Värnik
kergejõustik
Kergejõustik
ANDRUS VÄRNIK
ANDRUS VÄRNIK
Eesti rammumehe võistlused

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