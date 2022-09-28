CityBee: пьяный водитель разбивает арендованный автомобиль, но закон позволяет ему уйти от ответственности(1)
Согласно действующему закону взятое в краткосрочную аренду транспортное средство является арендуемым имуществом. Поэтому, если с автомобилем случится что-то серьёзное, применяется шестимесячный срок для подачи требования о возмещении ущерба. К сожалению, процедуры, предшествующие подачи требования о возмещении ущерба, могут не укладываться во временные рамки, т. е. пользователь, испортивший транспортное средство, может избежать предписанного возмещения ущерба, считает Эгерт Кивисаар, руководитель CityBee Eesti.
Согласно Закону об общей части Гражданского кодекса срок давности по требованию о возмещении ущерба, вытекающему из сделки, составляет три года (статья 146). С другой стороны, согласно Обязательственно-правовому закону, который в настоящее время также регулирует услуги по краткосрочной аренде автомобилей, срок давности по требованию возмещения ущерба в случае изменения или порчи сданной в аренду арендодателем вещи составляет всего шесть месяцев (статья 338). Но разумен ли шестимесячный срок давности в случае с транспортным средством?
Пример из жизни. Человек арендует автомобиль CityBee. Превышает скоростной режим и занимается посторонними делами во время езды. Он съезжает с дороги и врезается в фонарный столб, убегает и не сообщает о происшествии полиции и арендодателю. В результате инцидента стоимость автомобиля снижается с 19 000 до 5 000.
Если о дорожно-транспортном происшествии не сообщается, страховщик может отказать в возмещении ущерба. Вот так и получилось. Транспортное средство было застраховано, но поскольку водитель скрылся с места происшествия и не сообщил в полицию о дорожно-транспортном происшествии, страховщик отказался возмещать ущерб.
Позиция страховщика понятна, ведь однозначно определить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия задним числом уже невозможно. Например, не исключено, что водитель скрылся с места происшествия из-за алкогольного опьянения, но при разъяснении обстоятельств полиции он выдумает другую версию причин аварии.
Дополнительное бремя на судебную систему
Такие случаи ложатся бременем на судебную систему. В описываемом случае суд первой инстанции оценил сложность и разумность ситуации и вынес решение о требовании возмещения ущерба с водителя, но окружной суд исходил в своём решении исключительно из Обязательственно-правового закона и освободил водителя от обязательства – согласно закону, арендодатель лишился права требовать неустойки с водителя. На момент подачи требования уже прошло более шести месяцев с нарушения.
Далее у арендодателя есть возможность обратиться в государственный суд для возмещения ущерба, но возьмёт ли последний это дело в производство? Если государственный суд не возьмёт дело в производство, в Эстонии будет действовать судебная практика, согласно которой лицо, отдающее себе отчёт в собственных действиях, причиняет ущерб и умышленно пытается его скрыть, может избежать любого возмещения ущерба.
Шестимесячный срок не представляется разумным
К аренде автомобилей не должен применяться вытекающий из Закона о договоре аренды шестимесячный срок, поскольку этого времени может быть недостаточно для выполнения действий, необходимых для подачи требования о возмещении ущерба.
В определённых ситуациях полиция имеет право изъять автомобиль для проведения расследования. Процесс может занять несколько недель, прежде чем автомобиль будет возвращён арендодателю. После этого автомобиль отправляется в мастерскую для оценки ущерба, которая производит собственные расчёты ущерба для страховой фирмы. Последняя рассматривает случай и принимает решение о возмещении ущерба. В то же время третья сторона, независимый оценщик, определяет рыночную стоимость автомобиля до нанесения повреждений. В ситуации, если восстановление транспортного средства представляется нецелесообразным, разбитый автомобиль выставляется на аукцион. Поскольку арендодатель пытается продать разбитый автомобиль как можно дороже, чтобы пользователю оставалось оплатить как можно меньший ущерб, автомобиль может быть выставлен на повторный аукцион. Только после продажи разбитого автомобиля выяснится реальный нанесённый ущерб, который должен возместить причинивший его человек.
К экономике совместного потребления должны применяться положения Гражданского кодекса
Каждый случай индивидуален и их обстоятельства различаются, но иногда может случиться так, что арендатор автомобиля, осознавая размер ущерба, ищет способы избежать возмещения ущерба. При этом описанные обстоятельства затягивают рассмотрение дел, и арендодатель часто оказывается в ситуации, когда он должен очень торопиться, чтобы уложиться в шестимесячный срок.
Экономика совместного использования, включая каршеринговые услуги, настолько нова, что наличие лазеек в законе понятно. В то же время понятно, что в этом случае нельзя применять решения для съёмных квартир или решения по обычной аренде. В отношении транспортных средств новой эпохи должны распространяться особое положение закона и должен применяться трёхлетний срок давности, предусмотренный Законом об общей части Гражданского кодекса. Если в законе не провести разграничения, то неизбежно останется вопрос, кто несёт ответственность за возмещение причинённого ущерба?
В соответствии с частью 1 статьи 338 Обязательственно-правового закона срок давности по требованию о получении возмещения за изменение или порчу сданной в аренду арендодателем вещи составляет шесть месяцев. Согласно части 2, срок давности по требованию арендодателя о возмещении ущерба начинается с момента возврата вещи. Согласно части 1 статьи 146 Закона об общей части Гражданского кодекса, срок давности по требованию, вытекающему из сделки, составляет три года. Согласно части 4 той же статьи срок давности по указанным требованиям составляет десять лет, если взявшее на себя обязательства лицо умышленно нарушило свои обязательства. В соответствии с частью 5 статьи 104 Обязательственно-правового закона умышленность состоит в том, чтобы желать неправомерного последствия при возникновении, исполнении или прекращении долговых отношений.