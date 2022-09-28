CityBee: пьяный водитель разбивает арендованный автомобиль, но закон позволяет ему уйти от ответственности

Согласно Закону об общей части Гражданского кодекса срок давности по требованию о возмещении ущерба, вытекающему из сделки, составляет три года (статья 146). С другой стороны, согласно Обязательственно-правовому закону, который в настоящее время также регулирует услуги по краткосрочной аренде автомобилей, срок давности по требованию возмещения ущерба в случае изменения или порчи сданной в аренду арендодателем вещи составляет всего шесть месяцев (статья 338). Но разумен ли шестимесячный срок давности в случае с транспортным средством?

Пример из жизни. Человек арендует автомобиль CityBee. Превышает скоростной режим и занимается посторонними делами во время езды. Он съезжает с дороги и врезается в фонарный столб, убегает и не сообщает о происшествии полиции и арендодателю. В результате инцидента стоимость автомобиля снижается с 19 000 до 5 000.

Если о дорожно-транспортном происшествии не сообщается, страховщик может отказать в возмещении ущерба. Вот так и получилось. Транспортное средство было застраховано, но поскольку водитель скрылся с места происшествия и не сообщил в полицию о дорожно-транспортном происшествии, страховщик отказался возмещать ущерб.

Позиция страховщика понятна, ведь однозначно определить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия задним числом уже невозможно. Например, не исключено, что водитель скрылся с места происшествия из-за алкогольного опьянения, но при разъяснении обстоятельств полиции он выдумает другую версию причин аварии.

Дополнительное бремя на судебную систему

Такие случаи ложатся бременем на судебную систему. В описываемом случае суд первой инстанции оценил сложность и разумность ситуации и вынес решение о требовании возмещения ущерба с водителя, но окружной суд исходил в своём решении исключительно из Обязательственно-правового закона и освободил водителя от обязательства – согласно закону, арендодатель лишился права требовать неустойки с водителя. На момент подачи требования уже прошло более шести месяцев с нарушения.