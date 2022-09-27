Латвала дал понять, что Toyota не планирует нанимать Тянака

„Нам пока нечего объявить, но если вы посмотрите на то, как команда выступила в этом сезоне, вы можете сказать, нужно ли нам что-то менять“, — сказал Латвала о составе гонщиков, сообщается на сайте WRC.

Если Калле Рованпера, номер один у Toyota, движется к титулу чемпиона мира, то Элфин Эванс в настоящее время находится на четвертом месте, а Такамото Кацута - на пятом. Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи, гонщики с половиной командного места, принесли в общей сложности четыре места на подиуме.

„Иметь гонщика с опытом Себастьяна — это фантастика. Мы знали, что этим летом он будет немного занят другими своими гонками, но здорово, что он с нами. И, конечно же, мы также видели очень хорошую стабильную скорость от Лаппи. Сезон Калле был потрясающим, а Элфину временами просто не везло. В прошлом году он выиграл финское ралли в конце сезона, и он не потерял ни капли той скорости“, — похвалил Латвала своих гонщиков.

В последние недели было много слухов о том, останется ли Отт Тянак в Hyundai в новом сезоне. Ожье также недавно признал, что возможна смена команды эстонца. „Это правда, что он не выглядит там очень счастливым. Может быть, у него есть другой вариант, где он мог бы конкурировать лучше“, — сказал Ожье Rallit.fi.

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