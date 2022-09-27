27.09.2022, 12:04
Пошли на уступки: российских хоккеистов пустят в Чехию на матчи НХЛ по ранее выданным визам
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что российским хоккеистам разрешат въезд в страну на матчи НХЛ по ранее выданным визам.
„Новые визы в Прагу российские игроки НХЛ не получат, но действующие будут приняты как удовлетворяющее“, — цитирует Липавского Mlada Fronta Dnes.
Регулярный сезон НХЛ откроется двумя матчами в Праге: 7 и 8 октября между собой сыграют „Сан‑Хосе Шаркс“ и „Нэшвилл Предаторз“. В двух командах выступают в общей сложности восемь российских хоккеистов.
Ранее МИД Чехии уведомило НХЛ о невозможности участия граждан России в матчах в Праге.