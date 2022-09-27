Экс-ведущая „Первого канала“ пожаловалась Симоньян на мобилизацию - в армию призвали ее мужа

Российская оппозиционерка и общественная деятельница Любовь Соболь опубликовала на своей странице в Facebook скриншоты переписки российской ведущей и тележурналистской государственных телеканалов Ольги Кокорекиной с руководительницей телеканала RT, пропагандисткой Маргаритой Симоньян.

В своем сообщении Ольга сообщает Маргарите о том, что ее мужу прислали повестку, домой регулярно приходят и стучатся в дверь какие-то люди, а у матери мужа после новости о повестке случился инсульт.

„Моему мужу Ивану Максимову 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым (он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодежной сборной). Военкомат прислал ему повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки“, — написала Кокорекина Симоньян. Последняя занимается вопросами нарушений в ходе мобилизации.

„В тот же день к нам домой пришли трое людей, — добавила жена тренера. — Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика“.

Муж Кокорекиной - Иван Максимов. Он является пятикратным чемпионом мира по бенди в составе сборной страны, восьмикратным чемпионом России и рекордсменом турнира. На данный момент ему 49 лет, в молодости служил в спортивной роте.

„Это какой-то ад“, - жаловалась Кокорекина.

Любовь Соболь же в свою очередь написала в публикации: „А почему пропагандисты сами не хотят на фронт? Как же так?“

В комментариях к публикации Соболь некоторые отметили, что Ольга Кокорекина не является пропагандисткой и покинула „Первый канал“ задолго до начала войны, но осудили и ее обращение к Симоньян.

Другие же высказались о том, что пора бы и государственным деятелям вставать на защиту страны: „Странно, а почему они так всё переживают, инсульт там, истерика. Они что не знают, что отчизна в опасности и надо защищать?“