ЧП: Дания сообщила об утечке газа в районе „Северного потока – 2“

„ЧП на нитке А газопровода „Северный поток 2“. Сегодня ночью диспетчер береговой площадки „Северного потока 2“ зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование“, - говорится в комментарии компании.

Морское управление Дании сообщило об утечке газа у берегов острова Борнхольм. Предполагаемая точка ЧП находится сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании. Локация точки ЧП соответствует трассе прохождения газопровода „Северный поток 2“. Морское управление Дании советует судам обходить район ЧП за пять миль.

Морской газопровод „Северный поток 2“ мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции „Славянская“ в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом вследствие наложенных санкций.