Путин предоставил Эдварду Сноудену российское гражданство

Сноуден в 2013 году передал журналистам данные о программах слежки ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США за гражданами. После этого он сбежал из страны. В США ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.

Сноуден уехал сначала в Гонконг, а затем в Россию. Он больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта „Шереметьево“. Затем Сноудену предоставили временное убежище в РФ. В 2020 году он получил бессрочный вид на жительство в стране и подал заявление на получение российского гражданства.