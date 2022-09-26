Цена войны. Мир недосчитается $2,8 трлн из-за агрессии России против Украины

Свежий прогноз так и озаглавлен - „Цена войны“.

„Мировая экономика тормозит. Виной тому ничем не спровоцированная, неоправданная и преступная агрессия России против Украины. Рост ВВП во многих странах остановился, и судя по данным о состоянии экономики, торможение будет продолжительным“, - сказал генсек ОЭСР Матиас Корманн.

Помимо энергетического кризиса, вызванного газовой войной Кремля против Европы, на темпы прироста богатства в мире давит рекордная инфляция и ковидный локдаун в Китае. Но главное - война.

Без нее в 2023 году объем мировой экономики был бы на 2% больше, чем в опубликованном в понедельник прогнозе. В деньгах это гигантская цифра - 2,8 трлн долларов, примерно в полтора раза больше ВВП России.

Россия переживет самое существенное падение в следующем году среди 20 ведущих экономик мира - 4,5% ВВП.

Помимо России ОЭСР прочит снижение ВВП в 2023 году только Германии (минус 0,7%) - крупнейшей экономике Европы, главному покупателю российского газа и ведущему экспортеру. Промышленный мотор Старого Света глохнет из-за газовой диеты, на которую немцев посадил Кремль, а также из-за торможения экономики Китая.

Остальные вырастут, причем больше других - Турция, Индия, Китай и Саудовская Аравия, выигравшие от энергетической и санкционной войны России и Запада.

Все может быть еще хуже

И в США, и в еврозоне - двух ведущих экономиках Запада - прогнозы на следующий год ухудшены. Теперь ОЭСР ожидает едва заметного роста на полпроцента в Америке, а в 19 странах еврозоны - на 0,3%.

Однако и эти мрачные прогнозы могут оказаться чересчур оптимистичными, поскольку построены на ряде смелых допущений.

Во-первых, экономисты не учитывали в своих моделях возможную эскалацию войны России против Украины или расширение агрессии на другие территории. Во-вторых, они исходили из того, что ковид остался в прошлом, и никаких новых волн и локдаунов предстоящей зимой не будет.