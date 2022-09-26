Правда ли, что в Словакии бульдозером уничтожили кладбище русских солдат?
В середине сентября в Словакии разразился скандал с участием российского посольства. Утверждалось, что массовое захоронение русских солдат, погибших в этих краях в Первую мировую войну, по инициативе местного старосты сравняли с землёй бульдозером. Мы проверили, действительно ли всё так и произошло.
Как сообщил РИА „Новости“ пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк, „в ходе рабочей поездки посла России в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомировой российских героев“. По словам пресс-секретаря, за два месяца до скандала по указанию старосты деревни могилы с помощью бульдозера сравняли с землёй. При этом кладбище восемь лет назад было отремонтировано на средства, выделенные правительством РФ. В связи с этим российское посольство направило в МИД Словакии ноту протеста. Об уничтожении кладбища также сообщили „Российская газета», „Известия», РБК, „Газета.ru» и другие ведущие российские новостные ресурсы. В ещё одной разошедшейся по Сети нарезке кадров мы видим вспаханное поле на месте ухоженных могил.
Действительно, в районе деревни Ладомирова в Прешовском крае на востоке Словакии во время Первой мировой проходили бои с участием воинов Русской императорской армии, так что здесь, как и во многих других местах региона, есть массовое захоронение российских солдат.
16 сентября на официальной странице деревни Ладомирова появилось заявление старосты этого поселения Владислава Купера: „14 сентября 2022 года посольство РФ на своём сайте www.slovakia.mid.ru опубликовало информацию „О ситуации на кладбище русских бойцов в Ладомировой“, где сказано, что „практически разрушены могилы погибших героев, два месяца назад по распоряжению старосты деревни Ладомирова экскаваторы сравняли их с землёй“. Эта информация ложная. Могилы остаются на своих местах. Отметим, что рядом с могилами были разваливающиеся бетонные бордюры, за которыми невозможно было ухаживать. Деревня Ладомирова как администратор указанного кладбища делает всё, чтобы кладбище действительно выглядело как прекрасное место поклонения погибшим воинам Российской Федерации. <…>. Более того, мы до сих пор стараемся его поддерживать и восстанавливать, и со стороны российского посла очень бестактно инициировать таким образом медийный раскол между гражданами. Мы знали, что посол посетит деревню Ладомирова, ждали его ответа, поскольку у нас есть несколько предложений по восстановлению и модификации священного места с учётом того, что мы хотели попросить его выделить часть средств для их реализации. Я глубоко опечален тем, как эта проблема освещается в СМИ, потому что она сеет ненависть среди людей. Отмечу ряд угроз в отношении моей персоны, с которыми я буду разбираться. <…> В доказательство того, что указанное место не уничтожено, прикрепляем актуальное фото“.
К публикации прилагалась фотография, сделанная, по словам старосты, 15 сентября, то есть на следующий день после заявления посольства. На фото мы видим не песок, а газон вокруг могил и вымощенную камнем дорожку посередине.
В тот же день заявление старосты деревни Ладомирова разместила на своей официальной страничке полиция Словакии, подтвердив всё сказанное им и заявив о сознательной мистификации со стороны российского посольства.
На следующий день, 17 сентября, полиция Словакии сообщила, что фото бульдозера, показанное в программе „60 минут“ с Ольгой Скабеевой в качестве иллюстрации к акту вандализма, взято из интернета и не имеет к Словакии никакого отношения.
Параллельно с отдельным заявлением выступило и министерство обороны Словакии. Вот некоторые тезисы из него.
— Согласно имеющимся источникам, проверенным министерством обороны, муниципалитет деревни Ладомирова привёл ветхое кладбище в порядок, чтобы в будущем за ним было легче ухаживать.
— В начале июня 2022 года староста села подтвердил местному телеканалу Markíza, что в ходе реконструкции с могил убрали осыпающиеся бетонные бордюры, колонны и скамейки. Репортаж был показан в вечерних новостях 13 июня 2022 года, задолго до заявлений российского посольства.
— Разошедшаяся по соцсетям фотография вырытых бетонных бордюров, сделана 5 июня, в дни проведённых работ.
В конце своего заявления словацкое Минобороны сделало ответный ход, обвинив российские власти в ненадлежащем уходе за могилами чехословацких воинов на территории России.
В словацкой прессе публиковались и другие выказывания на этот счёт. Так, историк, председатель военно-исторического клуба, специалист по Первой мировой войне Мартин Дробняк заявил, что на кладбище похоронены не только русские, но и австро-венгерские воины, просто с годами в связи с повышенным вниманием православной общины этот факт забылся. Часовня же здесь появилась в 1938 году и была построена на средства, собранные с помощью лотереи. Таким образом, если бы было совершено святотатство, оно затронуло бы и память противников русской армии.
Владислав Купер подтвердил, что кладбище было отреставрировано в 2014 году, при его предшественнике. На братских могилах установили кресты, отремонтировали часовню. Кресты окружили бетонными бордюрами. Свой вклад в строительство кладбища внесло руководство Прешовского края, некоторую часть средств предоставило российское посольство. Именно тогда и появилось большинство снимков, которые в наши дни преподносятся как кадры „до святотатства“. При этом бывший староста деревни на днях обвинил своего преемника в ненадлежащем уходе за кладбищем, но об осквернении самих могил ничего не говорил. На снимке в Google Street View (октябрь 2021 года) бордюры между могилами просматриваются, но они почти полностью заросли травой. Это подтверждает версию о том, что за восемь лет некоторые элементы кладбища пришли в негодность.
На основании имеющейся информации можно делать следующий вывод. В начале июня 2022 года бордюры с кладбища, где похоронены воины Русской императорской армии, были удалены, в том числе с использованием экскаваторов, однако это было сделано в рамках запланированной реставрации кладбища. Судя по всему, это действие не было согласовано с посольством РФ (хоть и не должно было), из-за чего и возникла конфликтная ситуация. Тем не менее об осквернении могил говорить здесь нельзя, и информационный шум, созданный вокруг ситуации, по большей части искусственный.
Итог: Большей частью неправда