Правда ли, что в Словакии бульдозером уничтожили кладбище русских солдат?

Как сообщил РИА „Новости“ пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк, „в ходе рабочей поездки посла России в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомировой российских героев“. По словам пресс-секретаря, за два месяца до скандала по указанию старосты деревни могилы с помощью бульдозера сравняли с землёй. При этом кладбище восемь лет назад было отремонтировано на средства, выделенные правительством РФ. В связи с этим российское посольство направило в МИД Словакии ноту протеста. Об уничтожении кладбища также сообщили „ Российская газета », „ Известия », РБК , „ Газета.ru » и другие ведущие российские новостные ресурсы. В ещё одной разошедшейся по Сети нарезке кадров мы видим вспаханное поле на месте ухоженных могил.

16 сентября на официальной странице деревни Ладомирова появилось заявление старосты этого поселения Владислава Купера: „14 сентября 2022 года посольство РФ на своём сайте www.slovakia.mid.ru опубликовало информацию „О ситуации на кладбище русских бойцов в Ладомировой“, где сказано, что „практически разрушены могилы погибших героев, два месяца назад по распоряжению старосты деревни Ладомирова экскаваторы сравняли их с землёй“. Эта информация ложная. Могилы остаются на своих местах. Отметим, что рядом с могилами были разваливающиеся бетонные бордюры, за которыми невозможно было ухаживать. Деревня Ладомирова как администратор указанного кладбища делает всё, чтобы кладбище действительно выглядело как прекрасное место поклонения погибшим воинам Российской Федерации. <…>. Более того, мы до сих пор стараемся его поддерживать и восстанавливать, и со стороны российского посла очень бестактно инициировать таким образом медийный раскол между гражданами. Мы знали, что посол посетит деревню Ладомирова, ждали его ответа, поскольку у нас есть несколько предложений по восстановлению и модификации священного места с учётом того, что мы хотели попросить его выделить часть средств для их реализации. Я глубоко опечален тем, как эта проблема освещается в СМИ, потому что она сеет ненависть среди людей. Отмечу ряд угроз в отношении моей персоны, с которыми я буду разбираться. <…> В доказательство того, что указанное место не уничтожено, прикрепляем актуальное фото“.