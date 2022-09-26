ЭOK наградил Эпп Мяэ, завоевавшую бронзу чемпионата мира
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) наградил Эпп Мяэ, завоевавшую бронзовую медаль в женской борьбе на чемпионате мира по борьбе в Белграде, 15 000 евро, а ее тренеров Ахто Рашку, Максима Молонова и Леви Эрла – 7 500 евро.
Президент ЭОК Урмас Сыхрумаа поблагодарил Мяэ за достижение. „Борьба всегда пользовалась уважением в Эстонии и принесла стране много славы и медалей. Благодаря тебе, Эпп, мы уже восемь раз смогли вкусить радость медали. Мы очень гордимся тобой и поддерживаем тебя в твоей успешной спортивной карьере!“, - сказал Сыырумаа.
Премия за медали в международных титульных соревнованиях определяются в порядке, утвержденном Исполкомом ЭОК. Согласно ему, в случае завоевания бронзовой медали на взрослых чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах сумма вознаграждения спортсмена составляет 15 000 евро. Премия тренерам медалистов составляет половину суммы, выплачиваемой спортсмену.
Выплачиваемый призовой фонд выделяется Министерством культуры по запросу ЭОК.