ЭOK наградил Эпп Мяэ, завоевавшую бронзу чемпионата мира

Президент ЭОК Урмас Сыхрумаа поблагодарил Мяэ за достижение. „Борьба всегда пользовалась уважением в Эстонии и принесла стране много славы и медалей. Благодаря тебе, Эпп, мы уже восемь раз смогли вкусить радость медали. Мы очень гордимся тобой и поддерживаем тебя в твоей успешной спортивной карьере!“, - сказал Сыырумаа.