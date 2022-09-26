МНЕНИЕ | Эстонские русские вновь на распутье

Новые международные условия диктуют и новые подходы к будущему русской общины Эстонии. Если до сих пор во многом тон задавали нарративы, поступающие из России, то теперь становится очевидно, что эстонские русские попадали в положение, при котором у них остаётся лишь три выбора: уехать, ассимилироваться либо обрести статус полноценного национального меньшинства Эстонии, разделяющего ценности и устремления государства, но при этом бережно сохраняющего в независимой от России форме свои национальные традиции.

Если взглянуть отстранённо, можно сказать что эстонские русские возвращаются практически в то же состояние, в котором находились во времена довоенной Эстонской Республики. Тогда контакты упомянутого в Манифесте к народам Эстонии сторожильческого русского национального меньшинства с соседней большевистской Россией были сведены по известным причинам к минимуму, что, однако, не мешало ему сохранять свои культуру, веру и традиции. Благодаря этому, в частности, в Печорах сохранился православный монастырь, а в русских певческих праздниках с удовольствием принимали участие первые лица Эстонского государства.