МНЕНИЕ | Эстонские русские вновь на распутье(5)
русская община не примет как лидеров Евгения Криштафовича и Андрея Кузичкина
у эстонских русских три выбора: уехать, ассимилироваться или стать национальным меньшинством
Нынешние власти России, годами насаждая русским за рубежом (в т.ч. Эстонии) свою идеологию, в конце концов показали свои истинные устремления, в которых, как оказалось, не было ни грамма заботы о зарубежных соотечественниках, пишет в своей статье для RusDelfi публицист Дмитрий Иванов.
Новые международные условия диктуют и новые подходы к будущему русской общины Эстонии. Если до сих пор во многом тон задавали нарративы, поступающие из России, то теперь становится очевидно, что эстонские русские попадали в положение, при котором у них остаётся лишь три выбора: уехать, ассимилироваться либо обрести статус полноценного национального меньшинства Эстонии, разделяющего ценности и устремления государства, но при этом бережно сохраняющего в независимой от России форме свои национальные традиции.