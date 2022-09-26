ОТ РЕДАКЦИИ | Отставьте панику, госпожа премьер-министр!

В минувший четверг стало известно, что премьер-министр Кая Каллас выступит со срочным обращением к жителям Эстонии. Из-за того, что днем ранее Россия объявила мобилизацию и в то же время в Эстонии начался сбор резервистов на учения „Шип-2022“, создалась неприятная и тревожная атмосфера. Вечером того же дня Кая Каллас обратилась по государственному телевидению к народу и сообщила, что Россия может отключить Эстонию от своих энергосетей и такой шаг может привести к перебоям с электроснабжением в стране, так как эстонские электросети нуждаются в российском электричестве, чтобы поддерживать необходимую частоту.

После этой тревожной новости ни премьер-министр, ни ее помощники, ни руководители государственных энерегетических компаний не давали никаких комментариев. Это добавило еще больше напряжения. Когда журналисты сами начали разбираться в этом вопросе, им удалось дозвониться экспертам, которые частично опровергли заявление Каи Каллас. Например, профессор Технического университета Яко Кильтер отметил, что только Эстонию Россия не может отключить от своих сетей, потому что мы соединены и с другими странами, которые в свою очередь соединены с Россией и от которых мы получаем электричество.

Мотивы премьер-министра, которая сделала такое заявление и напугала все население страны, неясны. Это напоминает попытку самопиара на потенциальной катастрофе. Возможно, она действительно хотела успокоить жителей Эстонии, но получилось как всегда плохо; спецобращение посеяло панику. Нынешнее время и ситуация и без того тревожные, и добавлять градус беспокойства совершенно не нужно. Например, Кая Каллас могла бы в этом случае обойтись тем, что просто отметила на пресс-конференции правительства, что вероятность отключения существует.

Вместо срочного обращения о возможном отключении Эстонии от российской энергосистемы люди ожидали от премьер-министра иного: жители очень беспокоятся о росте цен на электроэнергию; счета очень высоки, несмотря на то, что холода еще не наступили. И люди ждут от главы правительства разъяснений о том, какими будут цены на электроэнергию и газ, потому что именно эта проблема требует немедленного решения. Помимо прочего, спецобращение Каи Каллас указывает на еще одну проблему, которой последние двадцать лет никто не хотел заниматься: необходимо сделать эстонские электросети независимыми от России. Нашим политикам очень нравится поучать Германию и Францию в вопросах энергетической безопасности, но сами своим советам они не следуют. Необходимо немедленно начать инвестировать в собственную энергетику и обновлять сети, чтобы их частота больше не зависела от российского электричества.