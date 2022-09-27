„Русских Караваева и Бабенко играют латыши“: кинокритик оценил эстонский фильм „Калев“

В 1991 году мне было шестнадцать лет. У меня была своя комната, и в комнате был маленький красный телевизор „Электрон“, мы были довольно зажиточной семьёй. И каждые две недели, кажется, что по вторникам, но это неточно, я могу и путать дни, эстонское телевидение показывало домашнюю игру баскетбольного „Калева“ в последнем чемпионате распадающейся империи. На гостевые денег не хватало. То есть, оно показывало их и раньше, и в несколько предыдущих сезонов тоже, и я смотрел, но в фильме Ове Мустинга речь идёт о последнем, и самом с исторической точки зрения важном сезоне – потому что „Калев“ его выиграл.

Я не помню, почему я начал смотреть баскетбол, кажется, даже с сознательной целью подтянуть свой эстонский, в результате чего в моей речи, возможно, и до сих пор ещё проскальзывают клише тогдашних легендарных комментаторов. Мне кажется, что баскетбол чаще всего комментировал Лембиту Куузе, но я, опять-таки, могу ошибаться.

Зато сочетания вроде „Андрус Нагель“, „Маргус Метстак“, „Иво Саксакульм“ и, уж конечно, „Айвар Куусмаа“ я помню отчётливо. Пожалуй, ни за одну другую эстонскую команду я никогда не болел, как за тот „Калев“. И да, говорили, что „Калев“ выиграл тот чемпионат потому, что снялся „Жальгирис“ (что вполне может быть правдой, но сослагательного наклонения даже спортивная история не знает), что победа была сомнительная и тупиковая – выиграли последний чемпионат несуществующей больше страны и, кажется, ни в какие еврокубки даже не попали, всё это неважно. Это просто был турнир, в котором мы оказались сильнее всех. И я, у своего телевизора „Электрон“, чувствовал к этому причастность, благодаря которой, я, возможно (если не вру сейчас от большого пафоса) впервые тогда в полной мере ощутил отдельность Эстонии как страны.