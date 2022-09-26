Этапы Кубка мира по лыжным гонкам могут быть отменены из-за энергетического кризиса

„Мы знаем о проблемах, связанных, в частности, с производством снега и подготовкой трасс. Сейчас обычные люди вынуждены экономить газ, электричество и воду; поэтому многим нелегко принимать то, что совсем рядом проводятся гонки Кубка мира по горнолыжному спорту и лыжным видам спорта, требующие больших усилий и затрат. Но мы оптимистично настроены и думаем, что справимся с этим. В настоящее время у федерации нет плана Б. Нам уже известно об отмене двух соревнований – во Франции не состоится этап Кубка мира по ски-кроссу в Межеве из-за проблем с водой, Италия не сможет принять один этап из-за слишком дорогого электричества.

Горнолыжные соревнования пока должны пройти по плану. Сейчас наша стратегия – по возможности переносить соревнования в случае отмены, но проводить их в тех местах, которые уже принимают этапы Кубка мира, чтобы оптимизировать логистику. С уверенностью можно сказать, что в этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования. Но давайте немного подождём и посмотрим. Как мы все знаем, наши соревнования проходят на открытом воздухе и мы сильно зависим от снега и погоды“, — приводит слова Вьона SRF.

Источник - Чемпионат

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