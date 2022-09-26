Новости Ида-Вирумаа
26.09.2022, 12:20

ГРАФИК | Кто сказал, что активность низкая? В Нарве треть избирателей - граждане РФ

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ФОТО: Andrei JakubovitšRoman Starapopov | Ekspress Meedia

На выборах в местные органы власти могут голосовать также граждане других стран и лица без гражданства. Данные избирательной службы показывают, что в некоторых самоуправлениях голоса этих избирателей имеет решающее значение.

Канцлер права Юлле Мадисе в интервью Maaleht 8 сентября сказала: „Анализ показал и то, что граждане третьих стран на самом деле голосуют редко. Для многих может стать неожиданностью тот факт, что фракции, взгляды которых им могут не нравиться, скорее всего, находятся у власти благодаря голосам граждан Эстонии, а не иностранцев“.

Заявление было сделано в контексте обсуждения права голоса на местных выборах у граждан из третьих стран (не входящих в ЕС – прим. ред.). Данные, полученные Delfi от избирательной службы, показывают, что это утверждение не соответствует действительности. Процент участия в местных выборах составил 55%. Активность граждан РФ действительно не столь высока, но в рассматриваемых самоуправлениях все же превышала 40%.

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