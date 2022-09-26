ГРАФИК | Кто сказал, что активность низкая? В Нарве треть избирателей - граждане РФ

Канцлер права Юлле Мадисе в интервью Maaleht 8 сентября сказала: „Анализ показал и то, что граждане третьих стран на самом деле голосуют редко. Для многих может стать неожиданностью тот факт, что фракции, взгляды которых им могут не нравиться, скорее всего, находятся у власти благодаря голосам граждан Эстонии, а не иностранцев“.