26.09.2022, 12:20
ГРАФИК | Кто сказал, что активность низкая? В Нарве треть избирателей - граждане РФ(11)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На выборах в местные органы власти могут голосовать также граждане других стран и лица без гражданства. Данные избирательной службы показывают, что в некоторых самоуправлениях голоса этих избирателей имеет решающее значение.
Канцлер права Юлле Мадисе в интервью Maaleht 8 сентября сказала: „Анализ показал и то, что граждане третьих стран на самом деле голосуют редко. Для многих может стать неожиданностью тот факт, что фракции, взгляды которых им могут не нравиться, скорее всего, находятся у власти благодаря голосам граждан Эстонии, а не иностранцев“.