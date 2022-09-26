В Ижевске бывший выпускник расстрелял детей и учителей в школе: 17 погибших

По данным следственного комитета РФ стало известно, что от стрельбы пострадали 39 человек, из них 17 погибли, в том числе 11 детей. „Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых“, говорится в сообщении.

По сообщениям телеграм-канал Baza, сначала нападавший выстрелил в охранников, затем начал стрелять по детям. Позже он застрелился в одном из кабинетов школы. По факту убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Расследование будет вести центральный аппарат СК.

Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска. Выпускник этой школы. Он был одет в черную футболку с нацистской символикой и балаклаву, при себе имел два пистолета Макарова и два десятка магазинов с патронами (9х18) на которых было написано красным маркером слово „ненависть“. Большую часть патронов он не использовал. К обоим пистолетам стрелка были привязаны фенечки. На одной вплетены имена „Эрик“ и „Дилан“. На втором надпись – „Колумбайн“. Артём не стоял на учете в Росгвардии, как владелец оружия. В настоящее время следователи СК проводят обыск по месту его жительства. Казанцев жил в нескольких десятках метров от школы. Мать Артёма сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что с утра видела своего сына, но ни о каких подобных планах он ей не говорил.



Глава Удмуртии заявил, что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.

В Ижевск вылетел Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, также отправлены самолёты МЧС с группами врачей, психологами. В Удмуртии между тем объявлен трехдневный траур.

К тому же все матчи Всероссийской хоккейной лиги в понедельник начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в ижевской школе, сообщает РИА Новости. Матчи 11-го тура Российской премьер-лиги с 1 по 3 октября также начнутся с минуты молчания. Команды и судьи выйдут на игры в траурных повязках.