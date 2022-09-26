В Иркутской области местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военком находится в реанимации

Внимание! На видео запечатлено происшествие со стрельбой, в результате которого пострадали люди. Если просмотр может вам навредить, не включайте его.

Военный комиссар района Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, заявил глава региона Игорь Кобзев. Вскоре после инцидента сообщалось, что военком был убит, но эта информация не подтвердилась. Кобзев заявил, что „дал поручение усилить меры безопасности“ и что ему „стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины“.

Стрелявший задержан — это 25-летний местный житель. На видео после задержания, которое опубликовала Baza, он называет свое имя — Руслан Зинин. Baza пишет, что он должен был быть мобилизован; перед тем, как открыть стрельбу, он якобы сказал „Сейчас все поедем домой“. Об этом же свидетель случившегося рассказал РБК:

„Сегодня примерно в 11:40 пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему, сказал „Сейчас все поедем домой“ и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал. Сейчас нахожусь в СК“.

Мать Руслана Зинина рассказала Astra, что повестка о мобилизации пришла не ему, а его лучшему другу, не служившему в армии, из-за чего он был „очень расстроен“. Утром мужчина сказал своей бабушке, что уходит в военкомат добровольцем, передает издание.

СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего (317 УК РФ) и незаконном ношении оружия (222 УК РФ).

После объявления мобилизации в России началась новая волна поджогов военкоматов. С 21 сентября произошло как минимум 11 таких попыток; нападениям подверглись и несколько зданий администраций. Поджоги военкоматов начались после вторжения в Украину, но происходили с меньшей частотой: за полгода произошло около 20 случаев.