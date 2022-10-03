Эстонская инновационная логистическая платформа активно развивается

За последние годы международные перевозки претерпели значительные изменения. Общая тенденция показывает, что чем проще транспортные цепочки, тем легче их организовать и тем дешевле окажется финальный транспортный счёт. Это, в свою очередь, позволяет компаниям уменьшить себестоимость их продукции.

Платформа MyDello создана в 2021 году профессионалами в сфере логистики, имеющими большой опыт работы и стремящимися сделать логистику более простой и эффективной. Конечная цель заключается в полной автоматизации всей цепочки поставок, что по мере развития платформы становится всё более реальным.

Новые функции

Разработчики MyDello исходили из необходимости создать такую пользовательскую среду, в которой максимально комфортно чувствовали бы себя как опытные логисты, так и любая компания, нуждающаяся в логистических услугах. Причем на всех этапах – от планирования доставки до администрирования товаросопроводительных документов. Новый функционал платформы заключается в том, что все сообщения между пользователями и MyDello находятся в личном кабинете пользователя, и могут быть как привязаны к определённой перевозке, так и иметь общий характер. Такой функционал исключает надобность искать переписку среди других электронных писем и упрощает процесс коммуникации.

Новым дополнением является и то, что MyDello хранит информацию об отправителе и получателе в адресной книге, откуда вы можете быстро сделать новый заказ, используя ранее сохраненные данные. Эта функция идеально подходит для компаний, которые неоднократно заказывают одни и те же товары у постоянных поставщиков, или для клиентов, которые вновь хотят воспользоваться услугами уже известного им партнера по доставке.