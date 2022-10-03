Эстонская инновационная логистическая платформа активно развивается
MyDello – это созданная в Эстонии логистическая платформа, которая всего за один год стала надежным партнером в ежедневных логистических решениях для тысяч компаний. Платформа постоянно обновляется для того, чтобы полностью автоматизировать все логистические процессы.
За последние годы международные перевозки претерпели значительные изменения. Общая тенденция показывает, что чем проще транспортные цепочки, тем легче их организовать и тем дешевле окажется финальный транспортный счёт. Это, в свою очередь, позволяет компаниям уменьшить себестоимость их продукции.
Платформа MyDello создана в 2021 году профессионалами в сфере логистики, имеющими большой опыт работы и стремящимися сделать логистику более простой и эффективной. Конечная цель заключается в полной автоматизации всей цепочки поставок, что по мере развития платформы становится всё более реальным.
Новые функции
Разработчики MyDello исходили из необходимости создать такую пользовательскую среду, в которой максимально комфортно чувствовали бы себя как опытные логисты, так и любая компания, нуждающаяся в логистических услугах. Причем на всех этапах – от планирования доставки до администрирования товаросопроводительных документов. Новый функционал платформы заключается в том, что все сообщения между пользователями и MyDello находятся в личном кабинете пользователя, и могут быть как привязаны к определённой перевозке, так и иметь общий характер. Такой функционал исключает надобность искать переписку среди других электронных писем и упрощает процесс коммуникации.
Новым дополнением является и то, что MyDello хранит информацию об отправителе и получателе в адресной книге, откуда вы можете быстро сделать новый заказ, используя ранее сохраненные данные. Эта функция идеально подходит для компаний, которые неоднократно заказывают одни и те же товары у постоянных поставщиков, или для клиентов, которые вновь хотят воспользоваться услугами уже известного им партнера по доставке.
После отправки груза MyDello рассылает уведомления, позволяющие пользователям отслеживать местонахождение груза на всех этапах перевозки. Эта функция дает четкое представление о ходе доставки и, что самое главное, клиент из первых рук узнает, если груз столкнулся с какой-то непредвиденной задержкой и сроки доставки изменились. Количество информативных сообщений может регулировать и сам пользователь, так как цель MyDello не перегружать Вас избыточной информацией, но всегда сообщать то, что важно, и когда нужно.