На парламентских выборах в Италии победила правая коалиция

Ожидается, что по результатам выборов премьер-министром Италии станет лидер крупнейшей партии „Братья Италии“ Джорджа Мелони. Она будет первой женщиной во главе итальянского совета министров.

Само правительство, по оценке Politico, будет самым правым со Второй Мировой войны (то есть со времен Муссолини).

Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала около 26% голосов.