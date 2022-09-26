Эстонцы должны послать нам сигнал: вы наши!„Анна слушает“ Марию Юфереву-Скуратовски

00:30 О пикете Центристской партии против повышения цен.

04:55 О предложении Каи Каллас предпринимателям временно приостановить производство в целях экономии электричества: „Это цинично и даже глупо“.

06:66 Думает ли нынешнее правительство о людях?

09:03 Чьими интересами руководствуется политик?

12:15 Почему Мария решила пойти в политику?

14:13 О видео Михаила Стальнухина и его исключении из Центристской партии.

17:15 „Настали такие времена, когда тебе трудно иметь точку зрения, которая не коррелирует с политикой государства.“

20:03 Достаточно ли сделала Центристская партия, когда была у власти?

22:30 О политике „отторжения“ в отношении русскоязычного населения Эстонии.

28:15 Нет ли у нас страха того, что сегодня все делается против российского туриста, а завтра все будет делаться против русскоязычного жителя Эстонии?

30:06 Тема эстонской дипломатии. Как нам разговаривать?

31:49 Справедливо ли поступили с Филиппом Лосем?

34:05 Эстонцы должны нам послать сигнал: „Вы наши. Мы не будем вас отвергать“.