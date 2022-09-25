ВИДЕО | В Париже произошел пожар на одном из крупнейших рынков мира

Рынок расположен в южной части пригорода Парижа. По данным BFM, пожар вспыхнул днем 25 сентября. Пожарные порекомендовали жителям города держаться подальше от района, где находится рынок. Судя по кадрам, снятым очевидцами, столб густого дыма виден из центра Парижа.

Жертв в результате возгорания нет, пишет France Bleu со ссылкой на пожарных. Как заявили в пожарной службе, риск распространения огня также отсутствует. Муниципальный советник города Шевийи-Ларю Ясин Ладжичи написал в социальных сетях, что возгорание началось вдали от домов, „на закрытой территории“.

Пожарные подчеркнули, что огонь практически полностью взят под контроль. На месте возгорания работают сто пожарных и тридцать пожарных автомобилей, передает телеканал RTVI.

Оптовый рынок Рюнжи считается вторым по величине в мире, его площадь составляет 7000 квадратных метров (232 гектара). На рынке работают более 12 тысяч человек, подчеркивает Associated Press. Там продаются фрукты, овощи, мясо, морепродукты, молочные продукты, а также цветы из Франции и других стран. Рюнжи снабжает свежими продуктам Париж и ближайшие регионы Франции.