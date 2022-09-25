ВИДЕО | Рев моторов в Таллинне: любители американских автомобилей закрыли сезон

Перед началом автопробега в столичном районе Ülemise city яблоку упасть было негде: все пространство было занято самыми разными американскими автомобилями.

Особенно выделялись ретро-автомобили. Владельцев подобных авто не пугают высокие цены на топливо, ведь американские автомобили, выпущенные в прошлом столетии, могут потреблять до 35 литров топлива на 100 километров.

Помимо ретро-автомобилей на закрытие сезона приехали и владельцы более современных американских машин.

Для ценителей американского автомобилестроения очень важны такие встречи, на которых можно пообщаться и показать свои любимые машины перед тем, как большая часть из них будет поставлена в гараж до весны.