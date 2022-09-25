ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (214-й день) | США будут содействовать поставкам в Украину танков советских времен

В ночь на воскресенье российские войска массированно обстреляли целый ряд областей. Сообщения об обстрелах и пострадавших поступили из Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал безответственными заявления главы МИД России Сергея Лаврова и российского президента Владимира Путина о ядерном оружии в контексте вооруженного вторжения. На пресс-конференции в ООН Лаврова спросили, будет ли российская ядерная доктрина распространяться на регионы Украины, где сейчас проходят „референдумы“ о присоединении к России. „Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно, - ответил глава МИД России. - Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию“.

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты, запланированные в Польше, из-за возмущения его позицией в отношении войны России против Украины. Официальный представитель Tauron Arena в Кракове, где Уотерс должен был дать два концерта в апреле, сказал, что выступления не состоятся.

Одесса снова подверглась атаке с использованием дронов-камикадзе, противник трижды попал в административное здание в центре города, говорится в сообщении командования „Юг“, опубликованном в официальном городском телеграм-канале. Согласно сообщению, еще один дрон сбит средствами ПВО, жертв нет, продолжается спасательная операция и тушение пожара.

В центре Якутске в воскресенье состоялся несогласованный властями осуохай - традиционный хороводный круговой танец якутов, передает издание SakhaDay. На акцию в основном пришли женщины. Начала осуохай группа девушек, которых поддержали женщины постарше. По данным издания, женщины выступали против мобилизации, звучали пацифистские лозунги.

В Махачкале также люди вышли на митинг против мобилизации. Полиция жестко его разогнала.

Два человека, по предварительным данным, стали жертвами ракетного удара по центру Херсона, нанесенного утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сообщают российские СМИ со ссылкой на городские службы. Херсон был оккупирован российскими войсками в начале вторжения в Украину. В 2015 году Журавко уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям.

Мобилизация в аннексированном Россией Крыму является геноцидом татар, поскольку призывают преимущественно именно их, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в российском плену находятся 2,5 тыс. украинцев. „И среди них есть очень много женщин“, - сказала Верещук.

США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России из-за проведения оккупационными властями „референдумов“ на занятых российскими войсками территориях Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Эн-би-си. Он также пообещал, что власти США продолжат содействовать поставкам на Украину танков советских времен, оставшихся у других стран НАТО, а также других вооружений.