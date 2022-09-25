Протесты в Иране: президент страны обещает решительно разделаться с недовольными

По официальным данным в ходе столкновений с протестующих с полицией погибли 35 человек.

В соцсетях расходятся видеоролики с кадрами столкновений в иранских городах. На роликах из городов Пираншар, Махабад и Урмия видно, что силовики стреляют по демонстрантам. Не исключено, что применяются боевые патроны. Би-би-си не верифицировала эти видеозаписи.

По данным правозащитников Amnesty International иранские силовики только в среду убили 19 протестующих, в том числе троих несовершеннолетних. В НКО говорят, что в ее распоряжении есть доказательства того, что иранские силовики систематически применяют боевые патроны.

Закручивание гаек

Протесты спровоцировали жесткую реакцию иранского режима. По данным НКО, в Иране с понедельника задержано 11 журналистов. Количество задержанных протестующих исчисляется сотнями - только в северо-западной провинции Гуйлан по состоянию на субботу задержано 739 человек, в том числе 60 женщин.

Задержанные, с которыми поговорила Би-би-си, говорят, что их били. Один из них рассказывает о содержании в тесной камере вместе с сотнями других.

Источники в городе Ошневие, тоже на западе, подтвердили Би-би-си, что протестующие на время захватили контроль над некоторыми кварталами.

Местные жители говорят, что полицейские и чиновники из этих районов бежали, но в субботу снова вернулись.

Раиси в своем заявлении назвал протесты „беспорядками“.

Государственные СМИ отрицают сообщения о том, что протестующие захватили три штаба государственного военизированного ополчения „Басидж“.

На протесты в Иране отреагировал Вашингтон. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США ослабят блокировку иранского интернета, чтобы иранцы „не чувствовали себя в изоляции“.

Смерть Махсы Амини

Охватившие страну протесты начались после смерти иранки Махсы Амини, задержанной иранской полицией нравов.