Правда ли, что в Латвии запретили петь „Катюшу“?

То, что представитель Рижской муниципальной полиции привел „Катюшу“ в качестве примера песни, „прославляющей тоталитарный режим“, вызвало недоумение и у журналистов Baltijas Balss. Их заметка заканчивается разделом „От редакции“, где есть, в частности, такие размышления: „Если применять наказание, предполагающее солидный штраф, за исполнение в общественном месте песни, прославляющей тоталитаризм, то по логике нужно точно знать, что данная песня действительно тоталитаризм прославляет и является его (тоталитаризма) символом. Ладно, с песнями про Ленина, Сталина и гимном бывшего СССР все ясно. Но где гарантия, что наказанный за „Катюшу“ не подаст в суд и не докажет, что это не про тоталитаризм, а про любовь? А „Солнечный круг“ — за мир во всем мире? Во что превратятся наши суды, которые и так не жалуются на нехватку работы, если им придется разбираться, пели ли пенсионеры в публичном месте „Журавлей“, „Темную ночь“, „Подмосковные вечера“ и т. д. с целью прославить тоталитаризм или просто таким образом вспоминали свою молодость?“