Правда ли, что в Латвии запретили петь „Катюшу“?(4)
В сентябре 2022 года российские СМИ сообщили, что жителям Латвии отныне нельзя исполнять одну из самых известных советских песен. „Проверено.Медиа“ вместе с журналистами Delfi выяснили, насколько достоверны такие публикации.
15 сентября в утреннем выпуске новостей на „Первом канале“ появился сюжет о необычном запрете, якобы установленном латвийским законодательством. „Легендарная „Катюша“, песня, которую любят несколько поколений в нашей стране и за рубежом, на территории Латвии не должна звучать даже на семейных застольях. Об этом заявили в полиции Риги со словами, дескать, „Катюша“ прославляет тоталитарный режим. Сказано это было в ответ на обращение группы русскоязычных пенсионеров. Те попросили пояснить, что конкретно в Латвии под запретом. Вопрос, учитывая русофобский курс властей, более чем актуальный“, — заявила ведущая. Также о подобном запрете и „крупном штрафе“ за его нарушение рассказали „Московский комсомолец“ и „Комсомольская правда“ — впрочем, эти СМИ утверждали, что запрет распространяется только на исполнение песни в общественных местах. Некоторые издания (например, „СВТВ“ и Eurasia Daily) уточнили источник этой информации — латвийское СМИ Baltijas Balss.
Заметка под названием „Можно ли на кухне в Риге тихо петь советские песни — комментарий полиции“ вышла на русскоязычной версии сайта Baltijas Balss 14 сентября. Журналисты передали полиции вопрос от „группы пенсионеров“, полностью он звучал так: „Приближается 13 октября — День освобождения Риги от фашистов. Этот день мы, группа пенсионеров, всегда отмечали особо — собирались за столом, пели, общались. А в нынешнем году в свете всех изменений и ужесточений уже и сомневаемся, не объявлен ли День освобождения Риги от фашистов днем „вне закона“? Некоторые из нашей группы имеют российское гражданство — соответственно, боятся депортации, да и другим попасть в „черные списки“ не хочется. Сообщите через портал, пожалуйста, можно ли в своем кругу в частном порядке отмечать такие праздники, как 13 октября, 9 мая, или за это предусмотрены какие-то штрафные санкции?“
Baltijas Balss запросило комментарий у латвийской полиции. Руководитель отдела общественных связей Рижской муниципальной полиции Том Садовскис ответил журналистам, что „закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, такие, например, как „Катюша“ и т. д.“
Издание в той же заметке привело цитаты из латвийского закона об административных наказаниях за правонарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка, в котором ни „Катюша“, ни другие советские военные песни не упоминаются. Статья 13 этого документа запрещает „демонстрировать“ в общественных местах:
флаги, гербы и гимны СССР и советских республик;
флаг, герб и гимн гитлеровской Германии;
форменную одежду вооруженных сил и органов обеспечения правопорядка СССР и гитлеровской Германии, а также самодельные копии и даже отдельные элементы подобного обмундирования;
серп и молот, а также пятиконечную звезду;
свастику, а также знаки различия СС.
Наказанию не подлежат случаи, когда демонстрация вышеперечисленных символов „не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных уголовных преступлений“, а также их использование „в образовательных, научных или художественных целях“. В противном случае суд может приговорить нарушителя к предупреждению или штрафу в размере до 350 евро (для юридического лица — до 2900 евро).
Статья 13.1 того же закона (она вступила в силу в мае этого года) запрещает „использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления“. Эта мера также предполагает исключения — „случаи, когда отсутствует цель оправдания или прославления этих преступлений“. Наказание по этой статье идентично указанному в статье 13.
То, что представитель Рижской муниципальной полиции привел „Катюшу“ в качестве примера песни, „прославляющей тоталитарный режим“, вызвало недоумение и у журналистов Baltijas Balss. Их заметка заканчивается разделом „От редакции“, где есть, в частности, такие размышления: „Если применять наказание, предполагающее солидный штраф, за исполнение в общественном месте песни, прославляющей тоталитаризм, то по логике нужно точно знать, что данная песня действительно тоталитаризм прославляет и является его (тоталитаризма) символом. Ладно, с песнями про Ленина, Сталина и гимном бывшего СССР все ясно. Но где гарантия, что наказанный за „Катюшу“ не подаст в суд и не докажет, что это не про тоталитаризм, а про любовь? А „Солнечный круг“ — за мир во всем мире? Во что превратятся наши суды, которые и так не жалуются на нехватку работы, если им придется разбираться, пели ли пенсионеры в публичном месте „Журавлей“, „Темную ночь“, „Подмосковные вечера“ и т. д. с целью прославить тоталитаризм или просто таким образом вспоминали свою молодость?“
Иными словами, никакого перечня „запрещенных“ песен в латвийском законодательстве нет — наказание прямо прописано только за исполнение советских и нацистских официальных гимнов. В то же время представитель полиции действительно упомянул в своем комментарии „Катюшу“ как пример „песни, прославляющей тоталитарный режим“. Не вполне очевидно, это его личное мнение или не зафиксированная юридически неформальная позиция латвийского государства.
Портал Delfi уточнил у Тома Садовскиса, что он имел в виду, давая комментарий Baltijas Balss. „Каждый случай рассматривается индивидуально. Конечно, не каждое исполнение песни автоматически квалифицируется как прославление тоталитарных режимов, оценивается комплекс мероприятий“, — сообщил автор резонансного заявления из Рижской муниципальной полиции.
Delfi также запросил комментарий у Государственной полиции Латвии. Пресс-секретарь Рижского регионального управления Гита Гжибовска ответила нашим коллегам, что „исполнение песни само по себе не является нарушением, но необходимо учитывать обстоятельства, в которых она исполняется“. „Каждый случай должен оцениваться индивидуально. Обстоятельства и мотивация имеют существенное значение. Если человек исполняет песню, таким образом прославляя тоталитарные режимы, это является правонарушением“, — объяснила Гжибовска.
Таким образом, вопреки заявлениям „Первого канала“, на частных мероприятиях в Латвии можно исполнять „Катюшу“ и другие советские военные песни. Что касается общественных мест, то прямо в законе не перечислены советские музыкальные композиции, которые не могут звучать на улицах Риги и других городов. Исполнение „Катюши“ и других песен будет считаться правонарушением только в случае, если его целью служит „прославление тоталитарного режима“ — полиция подчеркивает, что „существенное значение“ в такой ситуации будет играть не столько самое пение, сколько мотивация человека и обстоятельства.
Итог - полуправда.