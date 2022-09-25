25.09.2022, 12:39
Число прибывших в Финляндию россиян выросло на 88% за неделю(14)
ФОТО:
На всех пунктах пропуска на юго-восточной границе наблюдаются очереди из автомобилей, сообщает yle.fi.
Почти 7000 россиян въехали в минувшую пятницу в Финляндию через пограничные пункты на юго-востоке. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе.
Пограничная служба сообщает, что 23.09 в Финляндию въехало в общей сложности 7667 граждан РФ, а обратно в Россию уехало 3545 россиян.
Пограничники также приняли несколько заявлений на предоставление убежища.