За рубежом
25.09.2022, 12:39

Число прибывших в Финляндию россиян выросло на 88% за неделю

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Очередь из автомобилей в России. Иллюстративный снимок
Очередь из автомобилей в России. Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay

На всех пунктах пропуска на юго-восточной границе наблюдаются очереди из автомобилей, сообщает yle.fi.

Почти 7000 россиян въехали в минувшую пятницу в Финляндию через пограничные пункты на юго-востоке. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе.

Пограничная служба сообщает, что 23.09 в Финляндию въехало в общей сложности 7667 граждан РФ, а обратно в Россию уехало 3545 россиян.

Пограничники также приняли несколько заявлений на предоставление убежища.

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