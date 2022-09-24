ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (213-й день) | Антивоенные протесты, ядерные угрозы Путина, интервью Зеленского

Во многих городах РФ вновь протестуют против объявленной Путиным мобилизации. Известно о задержаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске и десятках других городов.

Путин подписал поправки в Уголовный кодекс России, экстренно принятые парламентом перед объявлением мобилизации, которые вносят в УК сами понятия „мобилизация“, „военное положение“ и „военное время“. Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Вводится уголовное наказание за добровольную сдачу в плен (от трех до 10 лет колонии), а также за мародерство (до 15 лет).

Европа должна принять граждан России, которые пытаются покинуть страну, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, обращаясь в Нью-Йорке к Генеральной ассамблее ООН.

По данным The New York Times, в последние недели Путин лично принимает стратегические решения в войне против Украины и, в частности, отклонил просьбу генералов отступить из Херсона.

По сообщению офиса Генпрокурора Украины, в результате вторжения России в Украину уже погиб 391 ребенок и более 773 получили ранения.

Финские власти решили ограничить причины, по которым россияне смогут посещать страну, а также дать пограничникам право аннулировать многократные визы туристов.

Ядерные угрозы Путина надо воспринимать серьезно, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Чиновник видит выход в заключении дипломатического соглашения об окончании войны с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ, во время которого также пообщался с актером Аленом Делоном.