ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Вершины мира фитнеса на международных соревнованиях в Таллинне

Впервые соревнования носят международный характер, в них принимают участие участники из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. По словам легенды бодибилдинга Отта Киивикаса, организатора соревнований, он благодарен спортсменам за большой интерес и многим спонсорам за внесение достойного призового фонда. По словам Киивикаса, уровень приехавших спортсменов будет очень высоким, а соревнования будут напряженными и зрелищными.

На сцене выступит большое количество эстонских спортсменов, уже завоевавших в этом сезоне медали на зарубежных соревнованиях. Вы можете увидеть Рамиля Липпу, завоевавшего золото в классическом бодибилдинге на „Арнольд Классик“ в минувшие выходные, и Екатерина Васильева, серебряный призер женского велнеса. Легенда эстонского фитнеса Эста Пилт (чемпионка Европы и мира) также вернулась, демонстрируя свою форму в номинации бодифитнес. И им, и другим нашим спортсменам сильную конкуренцию составят представители соседних стран, среди которых есть несколько именитых победителей титульных соревнований.

Также публика сможет понаблюдать за захватывающими и зрелищными соревнованиями Fitness Challange, которые впервые проходят в Эстонии, где у нас есть командная золотая медаль, завоеванная Рене Лаане и Марго Куйв на Arnold Classic.

В следящий раз понаблюдать за спортсменами можно будет, 1 октября на Кубке Южной Эстонии в Тарту и 15 октября на чемпионате Эстонии в Пярну.