Вернувшая Кремлю госнаграды Жанна Агалакова: „Молчание Познера означает поддержку путинского режима“

В интервью каналу Агалакова рассказала, что несколько недель назад специально посмотрела программу „Время“, чтобы понять, в каком формате там подаются мировые и российские новости. К ее сожалению, после просмотра она поняла, что у общества сейчас нет возможности обсуждать свои проблемы. „Мы слышим только один источник информации и это - Кремль“, - сказала Агалакова, уточнив, что большая часть выпуска новостей была посвящена тому, что Владимир Путин сказал на Восточном экономическом форуме.

На вопрос о том, когда произошел отказ от журналистских ценностей, телеведущая ответила, что перелом случился в 1996 году, когда Борис Ельцин шел на второй президентский срок и его рейтинг колебался от 3 до 5%. „Собрались все главные СМИ и договорились, что они не хотят возвращения коммунизма, а в Думе, в тот момент, в большинстве были коммунисты, поэтому будут помогать Ельцину. И они сделали его президентом. Вот эта радость победы от того, что ты можешь определять политическое руководство страны, и снесла головы“.

Помимо прочего, ведущий Вадим Радионов спросил про коллег по цеху, в частности, про Ольгу Скабееву. По словам Агалаковой, на телевидении составляются определенные списки, кого допускать к работе, там не бывает людей с улицы. „Все журналисты проходят определенный фильтр, поэтому интонации нагнетания, ненависти и зла Скабеевой - это ее осознанный выбор“, - заявила журналистка.

Вопрос, который мучает и саму Агалакову - почему молчит Владимир Познер. „Он - авторитет для очень многих россиян, его слово много бы значило. Я больше, чем уверена, что он несогласен с тем, что происходит. Но его молчание означает поддержку, а я не думаю, что это то, чего он хотел бы достигнуть“.

Недавно Агалакова вместе с другими деятелями культуры вернула в Кремль все полученные награды. По поводу реакции на это журналистка ответила, что львиная доля людей ее поддержала в этом решении, а те немногие негативные комментарии, которые ей оставляли в соцсетях, были написаны ботами. „Мне было интересно, кто эти люди. Оказалось, что это боты - те, кто пишут гадости за деньги. А может быть думают по-другому“, - сказала Агалакова.