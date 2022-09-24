Правда ли, что с 19 сентября жители Крыма могут выехать с полуострова только с разрешения военкомата?

„ Транскарго » — частная транспортно-экспедиторская компания, специализирующаяся на перевозке грузов. Неочевидно, почему вообще военкомат мог отправить туда подобный приказ. Если бы такие ограничения действительно были введены, о них объявили бы на уровне всего региона и они были бы обязательны к исполнению для всех. Иначе военкомату пришлось бы рассылать сотни таких писем в каждую компанию Крыма, которая теоретически может перевозить что-либо через Керченский мост. Если бы это было так, то в интернет наверняка попали бы если не фотографии подобных писем, адресованных другим компаниям, то как минимум свидетельства их сотрудников.

Почти все сообщения о запрете выезда основаны на фотографии приказа, якобы отправленного из военного комиссариата Крыма в транспортную компанию „Транскарго“. А. С. Гришин, чья подпись стоит на документе, действительно служит в военном комиссариате, указанная должность также совпадает с данными на официальном сайте. То есть теоретически он мог написать такой приказ. Однако в этом случае сам приказ фигурировал бы где-то ещё: на сайте военкомата, в сообщениях информагентств, на официальных порталах республики. Ведь чтобы иметь с собой письменное разрешение военкомата, люди должны как минимум знать, что оно им необходимо. Однако обнаружить его более нигде не удалось: не помогло ни изучение сайтов, ни поиск по цитатам из документа.

Судя по всему, первым новость и фото с приказом о том, что выехать из Крыма с 19 сентября можно будет только с разрешения военного комиссариата Республики Крым, опубликовал портал Qirim News. Позже, правда, на сайте была размещена информация о том, что крымские власти опровергли введение ограничений. Тем не менее фотография разошлась и по другим ресурсам: об этом написал „ Фокус », „ Хартия’97 » (там, правда, подчеркнули, что подтверждения достоверности фото нет), „ Судебно-юридическая газета », „ Факты », „ 24 канал », „ Цензор.Нет », „ Матрица свободы », „ Диалог » и другие преимущественно украинские СМИ. Писали об этом и украинские Telegram-каналы , и пользователи Twitter . В твиттере „ Инфовойска Украины » (162 000 читателей), помимо этого снимка, есть ещё две фотографии объявлений, написанных в свободной форме и размещённых, судя по всему, на стенах подъездов, с такой же информацией. Правда, там указано, что выезд будет ограничен с 19 августа.

Кроме того, полное юридическое наименование этой компании — ООО „Компания „Транскарго“». Скорее всего, именно так и был бы указан адресат в официальном письме. На фото же — просто „Транспортная компания „Транскарго“». В тексте приказа на фото есть опечатки, нехарактерные для официальных документов, и это тоже косвенно свидетельствует о том, что перед нами подделка. Также не удалось обнаружить массовых рассказов людей о том, что кого-то не выпустили с полуострова из-за отсутствия разрешения военкомата, а ведь, судя по документу, новые правила должны были начать действовать 19 сентября. За пять дней многие уже должны были столкнуться с проблемами при выезде, если бы такой приказ действительно существовал.

В некоторых украинских каналах в Telegram писали, что приказ был опубликован на официальном ресурсе, откуда его потом удалили. Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своём Telegram-канале опубликовал скриншот сайта постоянного представительства Республики Крым при президенте РФ. Там со ссылкой на сообщения некоторых СМИ (что само по себе странно, обычно это СМИ ссылаются на официальные источники) читателей предупреждают о том, что те, кто „не успеет покинуть территорию Крыма до 19.09.2022, должны обращаться для получения разрешения на выезд в военкомат“. Далее сообщается, что „дадут ли Вам разрешение или отправят в зону проведения специальной военной операции, не знает никто“. Довольно странный выбор выражений для пресс-службы официального ведомства, больше похожий на запугивание, чем на уведомление о введении ограничений. В тексте сообщения есть пунктуационные ошибки, что тоже нетипично для сотрудников пресс-службы. Также стоит отметить, что все остальные новости на сайте оформлены иначе: фото размещено в левой верхней части сообщения, рядом с ним текст. На скриншоте же сначала идёт текст, затем фото во всю ширину экрана, далее продолжение текста.

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эти новости в своём Telegram-канале. Он написал, что „никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет“. 21 сентября на сайте крымского военкомата появился приказ „Об объявлении частичной мобилизации“. Однако и в нём нет ни слова о том, что покидать полуостров можно только по специальным разрешениям.

Таким образом, не удалось найти ни одного подтверждения — официальных сообщений, новостей в российских федеральных или региональных крымских СМИ, свидетельств людей, столкнувшихся с проблемами при выезде, — что такой приказ действительно существовал. Конечно, нельзя исключать, что это было решение, которое быстро отменили, поэтому оно не успело вступить в силу или начать действовать. Однако одно-единственное фото документа, распространяемое на не самых авторитетных сайтах, вряд ли можно считать достаточно убедительным доказательством.

Итог: Скорее всего неправда