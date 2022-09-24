24.09.2022, 12:00
ВИДЕО | „Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!“ В России гражданских людей отправляют воевать в Украине. Вот как это выглядит
ФОТО: | via REUTERS
В России с 21 сентября идет мобилизация. Владимир Путин объяснил ее тем, что РФ в Украине якобы воюет „фактически со всей военной машиной коллективного Запада“. Мобилизация позиционируется как „частичная“ и затрагивающая в первую очередь людей с военным опытом, но, судя по многочисленным свидетельствам, призыв происходит неизбирательно.