ВИДЕО | „Рот закройте, что вы орете все? Игрушки закончились!“ В России гражданских людей отправляют воевать в Украине. Вот как это выглядит

В России с 21 сентября идет мобилизация. Владимир Путин объяснил ее тем, что РФ в Украине якобы воюет „фактически со всей военной машиной коллективного Запада“. Мобилизация позиционируется как „частичная“ и затрагивающая в первую очередь людей с военным опытом, но, судя по многочисленным свидетельствам, призыв происходит неизбирательно.