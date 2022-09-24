Зенёв, сыгравший 100-й матч за сборную: иногда думаю закончить, но к утру передумываю

20 августа 2008 года, когда Эстония обыграла Мальту со счетом 2:1 в товарищеском матче в Таллинне, Зенёв, дебютировавший за сборную, на 52-й минуте ассистировал Андресу Оперу, который забил победный гол. Сегодня, 14 лет спустя, Аниер забил победный гол (2:1) с передачи Зёнева на 86-й минуте.

Зенёв также отдал результативную передачу Аниеру 9 июня на Национальном стадионе Мальты и тот гол тоже стал победным. Дежа вю во всех смыслах!

„Прошло 14 лет, а результат все тот же“, — улыбнулся Зенёв.

Что вам больше всего запомнилась сегодня, в вашей сотой игре? „Конечно же, это результат. Для нас было важно победить и попасть в дивизион С [Лиги Наций]. Можно сказать, что это еще один большой день для эстонского футбола“.

Является ли 100-я игра более особенной, чем любая другая? „Думал, что будет какое-то особое чувство, но его не было. По-прежнему обычный рабочий день“.

Сколько еще у Зенёва сил играть за сборную? „Иногда мне кажется, что я вот-вот закончу, но на следующий день, когда я просыпаюсь и немного хромаю, я думаю: „Черт, конечно же мне еще нужно играть!“ — ответил нападающий.

Хотя из-за перебора желтых карточек Зенёв не сможет принять участие в последнем матче сезона Лиги наций 2022/2023 в Сан-Марино в понедельник, он все еще очень ждет поездки, которая состоится в субботу. „Почему бы не поехать вместе? Вкусная, пицца...“, - уже мечтает Зенёв об итальянской кухне.

Зенёв и другие члены сборной, игравшие в то время, вспоминают последнюю поездку в Сан-Марино не с теплотой. Отборочный матч чемпионата Европы в ноябре 2014 года стал одним из самых мрачных дней в истории эстонского футбола, потому что Эстония тогда сыграла вничью 0:0. „Другого варианта нет — мы должны победить!“ — сказал Зенёв.

Почему второй тайм с Мальтой получился таким сложным? „Иногда в футболе, когда ты ведёшь в счете, ты думаешь, что должен защищать ворота любой ценой и обороняться, вместо того, чтобы идти и забивать ещё“, — сказал Зенёв.