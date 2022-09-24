Зенёв, сыгравший 100-й матч за сборную: иногда думаю закончить, но к утру передумываю
Сергей Зенёв (33 года), сыгравший свой 100-й матч в составе сборной Эстонии по футболу, не намерен в ближайшее время вешать футболку национальной сборной на гвоздь, хотя и признаётся, что такие мысли время от времени приходят ему в голову.
20 августа 2008 года, когда Эстония обыграла Мальту со счетом 2:1 в товарищеском матче в Таллинне, Зенёв, дебютировавший за сборную, на 52-й минуте ассистировал Андресу Оперу, который забил победный гол. Сегодня, 14 лет спустя, Аниер забил победный гол (2:1) с передачи Зёнева на 86-й минуте.
Зенёв также отдал результативную передачу Аниеру 9 июня на Национальном стадионе Мальты и тот гол тоже стал победным. Дежа вю во всех смыслах!
„Прошло 14 лет, а результат все тот же“, — улыбнулся Зенёв.
Что вам больше всего запомнилась сегодня, в вашей сотой игре? „Конечно же, это результат. Для нас было важно победить и попасть в дивизион С [Лиги Наций]. Можно сказать, что это еще один большой день для эстонского футбола“.
Является ли 100-я игра более особенной, чем любая другая? „Думал, что будет какое-то особое чувство, но его не было. По-прежнему обычный рабочий день“.
Сколько еще у Зенёва сил играть за сборную? „Иногда мне кажется, что я вот-вот закончу, но на следующий день, когда я просыпаюсь и немного хромаю, я думаю: „Черт, конечно же мне еще нужно играть!“ — ответил нападающий.
Хотя из-за перебора желтых карточек Зенёв не сможет принять участие в последнем матче сезона Лиги наций 2022/2023 в Сан-Марино в понедельник, он все еще очень ждет поездки, которая состоится в субботу. „Почему бы не поехать вместе? Вкусная, пицца...“, - уже мечтает Зенёв об итальянской кухне.
Зенёв и другие члены сборной, игравшие в то время, вспоминают последнюю поездку в Сан-Марино не с теплотой. Отборочный матч чемпионата Европы в ноябре 2014 года стал одним из самых мрачных дней в истории эстонского футбола, потому что Эстония тогда сыграла вничью 0:0. „Другого варианта нет — мы должны победить!“ — сказал Зенёв.
Почему второй тайм с Мальтой получился таким сложным? „Иногда в футболе, когда ты ведёшь в счете, ты думаешь, что должен защищать ворота любой ценой и обороняться, вместо того, чтобы идти и забивать ещё“, — сказал Зенёв.
Сегодня бригада видеоарбитров (VAR) забрала у Эстонии два гола и назначила пенальти в ворота обеих команд. Зенёв признался, что он не самый большой поклонник VAR. „Складывается ощущение, что нет смысла праздновать, когда забиваешь гол, а надо ждать, что решит судья, может минуту назад был офсайд или фол. Это определенно портит игру“, — сказал нападающий.
Еще 13 футболистов сыграли 100 матчей за сборную Эстонии: Мартин Рейм (157), Константин Васильев (143), Марко Кристал (143), Андрес Опер (134), Рагнар Клаван (129), Энар Яагер (126), Март Поом (120), Дмитрий Круглов (115), Кристен Вийкмяэ (115), Райо Пиироя (114), Джоэль Линдпере (107), Александр Дмитриев (106) и Индрек Зелински (103).