ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (212-й день) | В России проходит мобилизация, а в ДНР и ЛНР - „референдумы“
Подводим итоги 212-го дня войны в Украине.
По данным источников „Медузы“, в рамках мобилизации в России собираются призвать 1,2 миллиона человек, в Москве — 16 тысяч. В Кремле это отрицают.
В российских военкоматах, по данным телеканала „Дождь“, говорят о трех волнах призыва по мобилизации до 10 ноября.
Минобороны РФ объявило, что во время мобилизации не станет призывать работников IT-сферы, СМИ, банков и операторов связи.
Военком Москвы пригрозил наказанием адвокатам, которые помогают незаконно избежать мобилизации.
В предупреждении, направленном в адвокатскую палату Москвы, утверждается, что многие юристы стали предлагать гражданам оформлять фиктивные отсрочки от призыва, консультировать и выступать посредниками в вопросах уклонения.
В Минобороны Украины заявили, что за время войны погибли более девяти тысяч украинских военнослужащих.
В ночь на 22 сентября в России пытались поджечь как минимум два военкомата, с начала мобилизации — шесть.
Четверо депутатов Госдумы от „Единой России“ попросили, чтобы их отправили служить в Украину в составе российской армии.
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР начались „референдумы о присоединении к РФ“.
В Узбекистане перестали работать карты „Мир“, выпущенные банками не из Узбекистана.
Власти Финляндии в пятницу объявили, что готовятся „серьезно ограничить въезд граждан России“ из-за „серьезного ущерба международному положению Финляндии“.
Следственная комиссия ООН пришла к выводу, что российская армия совершает военные преступления
Председатель Следственной комиссии ООН Эрик Мёсе, выступая в Совете по правам человека, заявил, что его комиссия собрала доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине „в огромном масштабе“.
По его словам, речь идет об изнасилованиях, пытках несовершеннолетних и убийстве мирных жителей.