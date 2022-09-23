ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (212-й день) | В России проходит мобилизация, а в ДНР и ЛНР - „референдумы“

По данным источников „Медузы“, в рамках мобилизации в России собираются призвать 1,2 миллиона человек, в Москве — 16 тысяч. В Кремле это отрицают.

В российских военкоматах, по данным телеканала „Дождь“, говорят о трех волнах призыва по мобилизации до 10 ноября.

Минобороны РФ объявило, что во время мобилизации не станет призывать работников IT-сферы, СМИ, банков и операторов связи.

Военком Москвы пригрозил наказанием адвокатам, которые помогают незаконно избежать мобилизации. В предупреждении, направленном в адвокатскую палату Москвы, утверждается, что многие юристы стали предлагать гражданам оформлять фиктивные отсрочки от призыва, консультировать и выступать посредниками в вопросах уклонения.

В Минобороны Украины заявили, что за время войны погибли более девяти тысяч украинских военнослужащих.

В ночь на 22 сентября в России пытались поджечь как минимум два военкомата, с начала мобилизации — шесть.

Четверо депутатов Госдумы от „Единой России“ попросили, чтобы их отправили служить в Украину в составе российской армии.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР начались „референдумы о присоединении к РФ“.

В Узбекистане перестали работать карты „Мир“, выпущенные банками не из Узбекистана.

Власти Финляндии в пятницу объявили, что готовятся „серьезно ограничить въезд граждан России“ из-за „серьезного ущерба международному положению Финляндии“.