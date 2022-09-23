Клуб снялся с Кубка России из-за мобилизации трех игроков

Любительский клуб „СтавропольАгроСоюз“ не сможет продолжить участие в Кубке России из-за мобилизации трех футболистов команды. Об этом заявил главный тренер „СтавропольАгроСоюза“ на программе „Есть Тема!“ на „Матч ТВ“.



„Три наших футболиста уже в списки [на мобилизацию] попали. Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13 игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 4 октября игра. Как готовится, в каком режиме — я не представляю. Есть ребята с боевым опытом. Крайний защитник у нас на контракте [в армии] — сказал главный тренер „СтавропольАгроСоюза“ Кирилл Эйдельнант.

