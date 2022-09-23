Клуб снялся с Кубка России из-за мобилизации трех игроков(3)
Три футболиста любительского клуба „СтавропольАгроСоюз“ попали в списки на мобилизацию.
Любительский клуб „СтавропольАгроСоюз“ не сможет продолжить участие в Кубке России из-за мобилизации трех футболистов команды. Об этом заявил главный тренер „СтавропольАгроСоюза“ на программе „Есть Тема!“ на „Матч ТВ“.
„Три наших футболиста уже в списки [на мобилизацию] попали. Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13 игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 4 октября игра. Как готовится, в каком режиме — я не представляю. Есть ребята с боевым опытом. Крайний защитник у нас на контракте [в армии] — сказал главный тренер „СтавропольАгроСоюза“ Кирилл Эйдельнант.
Любительский клуб из Невинномысска (Ставропольский край) 15 сентября вышел в 1/32 финала Фонбет Кубка России, победив в гостях нальчикский „Спартак“. На этой стадии „СтавропольАгроСоюз“ должен был 5 октября встретиться с нижнекамским „Нефтехимиком“.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Глава государства и министр обороны Сергей Шойгу отмечали, что призывать будут только отслуживших в армии россиян с боевым опытом и востребованными военно-учетными специальностями.
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