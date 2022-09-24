МНЕНИЕ | У Сталина было два сына, оба воевали. Россияне не подписывались под тем, что сейчас предлагает коллективный Путин

У Сталина было два сына от двух разных жён, оба сына воевали, старший на этой войне в плену погиб.



Анастас Микоян, ближайший сподвижник всех советских вождей, у него было три сына, все трое воевали, один погиб.



Никита Сергеевич Хрущев. Старший сын от первого брака, лётчик, погиб.



У Риббентропа (того самого, который Пакт „Молотова-Риббентропа“) родной сын воевал, да ещё как воевал, танкист, пять ранений, три железных креста разных категорий.



Рейхсмаршал авиации Геринг, два сына, оба воевали, оба погибли.



У Геббельса старший сын воевал, оказался в плену, он единственный, кто остался живой в их семье.



Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования, три сына, все трое воевали, один погиб на восточном фронте, один провёл 10 лет в советском лагере.



Гросс-адмирал Дёниц, командующий подводным флотом Германии, два сына, оба погибли.



Всем было понятно: если есть военно-политическое руководство страны, и оно повело страну на войну, какие бы не были цели этой войны, разумеется, наши дети, наши мальчики воюют вместе с нами.



То, что сейчас предложил Путин и коллективный Путин стране — это совершенно немыслимое, неслыханное. То есть мы будем в аква-дискотеках, мы будем кататься на яхтах размером с тяжелый крейсер, наши деньги будут там, на ненавистном Западе, а наши дети будут здесь командовать банками и развлекаться на Лазурном берегу. А где-то в Сыктывкаре и Ельце мы наловим сыновей самых бедных семей и их отправим воевать. Под это российское народонаселение не подписывалось.