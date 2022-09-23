Правда ли, что в Риге русскоязычным запретили ездить в общественном транспорте вместе с остальными пассажирами?
В сентябре 2022 года в соцсетях распространился снимок таблички с надписью „Места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса“. Утверждается, что фотография была сделана в столице Латвии. Мы проверили достоверность таких публикаций.
Начиная с 17 сентября снимок „русофобской“ таблички в рижском автобусе стал появляться в соцсетях: „ВКонтакте», Facebook и LiveJournal. Разместили его и в крупных Telegram-каналах, среди которых „Топор Live» (2,9 млн подписчиков на момент написания этого разбора) и „Прямой эфир» (2,5 млн), а также в заметке на сайте телеканала „Рен-ТВ». В Twitter о табличке рассказала Lenta.ru и десятки обычных пользователей.
О том, что депутат латвийского парламента Андрей Юдин призвал провести проверку на предмет того, размещали такие таблички или нет, сообщили многие российские СМИ: РИА „Новости“, РБК, „Газета.ru», телеканал „Звезда», Regnum и Ura.ru.
Прокомментировал ситуацию и глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: „Фейк или не фейк — стали выяснять даже депутаты латвийского Сейма. Желаю им докопаться до истины со всеми вытекающими правовыми последствиями“. Тем не менее Слуцкий обвинил латвийские власти в „политике пещерной русофобии“ и „обыкновенном фашизме“ (отметим, что Андрей Юдин — депутат от входящей в правящую коалицию партии „Новое единство“).
Идея таблички с вирусной фотографии недвусмысленно отсылает к расовой сегрегации, которая была предусмотрена законодательством — в частности, города Монтгомери в американском штате Алабама. Вплоть до середины 1950-х годов передняя часть ходивших там автобусов была зарезервирована для белых пассажиров, а задняя — для чернокожих, при этом последние должны были уступить место, если „привилегированные“ сиденья заканчивались. Монтгомери получил известность в 1955 году, когда местная чернокожая швея Роза Паркс отказалась встать со своего места и была отправлена за это в тюрьму.
Хотя она не была первой, кто так поступил, именно случай Розы Паркс дал начало массовому бойкоту городского транспорта со стороны чернокожих, который длился более года и привёл к тому, что Верховный суд США признал сегрегационные законы неконституционными. Протест в Монтгомери считается одним из ключевых в истории борьбы за гражданские права в США, а также основополагающим этапом карьеры Мартина Лютера Кинга.
Вернёмся к вирусному снимку. Справа от „русофобской“ таблички — изображение жёлтой карточки с голубой буквой е. Это e-talons, один из основных видов проездных документов, которые можно использовать исключительно на маршрутах, обслуживаемых муниципальной компанией Rīgas satiksme. Больше на снимке нет никаких деталей, позволяющих утверждать, что его сделали именно в Риге и именно в автобусе (или любом другом общественном транспорте).
Нам удалось найти лишь две фотографии таблички, якобы определяющей места русскоязычных в транспорте, причём одна из них — это всего лишь немного обрезанная версия другой. Сообщающие о дискриминации интернет-пользователи не делились какими-либо другими аналогичными изображениями, что могло бы говорить о массовости подобной кампании. Напротив, только одно изображение какого-либо объекта — характерная черта информации, не соответствующей действительности. „Героями“ подобных разборов „Проверено“ в недавнее время стали плакаты о доносах в Швейцарии, сборе книг для сожжения в Германии и обвинении украинцев в энергетическом кризисе в Великобритании.
Латвийские пользователи Twitter, активно обсуждавшие фотографию, подчёркивают, что автор надписи допустил неточности в версии фразы на латышском языке. Например, он использовал слово sēdekļi, тогда как места в общественном транспорте верно было бы назвать sēdvietas. Именно так поступает и Rīgas satiksme, управляющая общественным транспортом в столице Латвии. Слово sēdekļi, как объяснили нам коллеги из латвийского издания Delfi, может использоваться в значении „кресло автомобиля“ (в том числе съёмное детское) или же „когда речь идёт об одном кресле в автобусе — например, „кресло испачкано“», однако во множественном числе правильнее употребить слово sēdvietas.
В понедельник, 19 сентября, Rīgas satiksme написала в Twitter, что информация об установке в рижском общественном транспорте табличек о местах для русскоязычных не соответствует действительности. „Уже в субботу вечером наши сотрудники проверили весь въезжающий в парк и депо транспорт“, — отметили в компании, подчеркнув, что подобные таблички не были обнаружены ни в одном автобусе, трамвае или троллейбусе.
Эту информацию представитель перевозчика подтвердил и нашим коллегам из проекта Re:Baltica. Изданию Delfi в Rīgas satiksme заявили, что „в автобусах нет такого места, где можно было бы разместить подобное объявление таким образом, чтобы рядом располагался символ e-talons“. В компании также подчеркнули, что на всех информационных материалах в общественном транспорте указывается её логотип, отсутствующий на проверяемом изображении.
Более того, мы попросили живущих в Риге коллег сфотографировать, как выглядят таблички в рижском общественном транспорте. Учитывая, что всеми автобусами, троллейбусами и трамваями в столице Латвии владеет одна и та же компания, в объявлениях должен использоваться один и тот же стиль оформления. Судя по фотографиям, Rīgas satiksme вообще не использует в размещаемых на транспорте печатных материалах русский язык. Единственное исключение — в части местных трамваев установлены автоматы по продаже билетов, на них информация продублирована на латышском, русском и английском языках.
Тогда же, 19 сентября, полиция Латвии заявила информагентству LETA, что расследует инцидент.
По совокупности доступных на сегодняшний день данных можно с крайне высокой степенью уверенности утверждать, что говорить о какой-либо формально установленной сегрегации по принципу языка в рижском общественном транспорте нет оснований. Единственное доказательство, которое использовали в новостях об этом якобы нововведении, — одна (!) фотография таблички с грамматической ошибкой на латышском языке, не соответствующая дизайн-коду местного перевозчика. Компания Rīgas satiksme утверждает также, что проверила весь транспорт, работавший в день появления в Сети этого снимка, и не обнаружила даже самодельных листовок о том, что русскоязычные пассажиры обязаны находиться в задней части салона.
Мы благодарим журналистов русскоязычной редакции портала Delfi.lv за помощь в подготовке этого разбора
Итог: Фейк