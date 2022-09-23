Правда ли, что в Риге русскоязычным запретили ездить в общественном транспорте вместе с остальными пассажирами?

Хотя она не была первой, кто так поступил, именно случай Розы Паркс дал начало массовому бойкоту городского транспорт а со стороны чернокожих, который длился более года и привёл к тому, что Верховный суд США признал сегрегационные законы неконституционными. Протест в Монтгомери считается одним из ключевых в истории борьбы за гражданские права в США, а также основополагающим этапом карьеры Мартина Лютера Кинга.

Идея таблички с вирусной фотографии недвусмысленно отсылает к расовой сегрегации, которая была предусмотрена законодательством — в частности, города Монтгомери в американском штате Алабама. Вплоть до середины 1950-х годов передняя часть ходивших там автобусов была зарезервирована для белых пассажиров, а задняя — для чернокожих, при этом последние должны были уступить место, если „привилегированные“ сиденья заканчивались. Монтгомери получил известность в 1955 году, когда местная чернокожая швея Роза Паркс отказалась встать со своего места и была отправлена за это в тюрьму.

Вернёмся к вирусному снимку. Справа от „русофобской“ таблички — изображение жёлтой карточки с голубой буквой е. Это e-talons, один из основных видов проездных документов, которые можно использовать исключительно на маршрутах, обслуживаемых муниципальной компанией Rīgas satiksme. Больше на снимке нет никаких деталей, позволяющих утверждать, что его сделали именно в Риге и именно в автобусе (или любом другом общественном транспорте).

Нам удалось найти лишь две фотографии таблички, якобы определяющей места русскоязычных в транспорте, причём одна из них — это всего лишь немного обрезанная версия другой. Сообщающие о дискриминации интернет-пользователи не делились какими-либо другими аналогичными изображениями, что могло бы говорить о массовости подобной кампании. Напротив, только одно изображение какого-либо объекта — характерная черта информации, не соответствующей действительности. „Героями“ подобных разборов „Проверено“ в недавнее время стали плакаты о доносах в Швейцарии, сборе книг для сожжения в Германии и обвинении украинцев в энергетическом кризисе в Великобритании.

Латвийские пользователи Twitter, активно обсуждавшие фотографию, подчёркивают, что автор надписи допустил неточности в версии фразы на латышском языке. Например, он использовал слово sēdekļi, тогда как места в общественном транспорте верно было бы назвать sēdvietas. Именно так поступает и Rīgas satiksme, управляющая общественным транспортом в столице Латвии. Слово sēdekļi, как объяснили нам коллеги из латвийского издания Delfi, может использоваться в значении „кресло автомобиля“ (в том числе съёмное детское) или же „когда речь идёт об одном кресле в автобусе — например, „кресло испачкано“», однако во множественном числе правильнее употребить слово sēdvietas.