23.09.2022, 20:12
Девушка дня. Лаура де Витте: догони, если сможешь(1)
ФОТО: | Scanpix
Лаура де Витте - нидерландская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.
Родилась: 07.08.1995
Достижения:
Чемпионка Европы: 2022 (эстафета 4х400 м);
Бронзовый призер чемпионата Европы (до 23 лет): 2017 (400 м).
Младшая сестра нидерландской легкоатлетки Лисанны де Витте.
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