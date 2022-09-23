Другие виды
23.09.2022, 20:12

Девушка дня. Лаура де Витте: догони, если сможешь

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ФОТО: Christian Petersen | Scanpix

Лаура де Витте - нидерландская легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.

Родилась: 07.08.1995

Достижения:

  • Чемпионка Европы: 2022 (эстафета 4х400 м);

  • Бронзовый призер чемпионата Европы (до 23 лет): 2017 (400 м).

Младшая сестра нидерландской легкоатлетки Лисанны де Витте.

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