Виталий Милонов и еще три депутата от „Единой России“ попросили отправить их воевать в Украину

Среди попросившихся на войну председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

По словам Турчака, заявления депутатов будут рассмотрены Минобороны РФ. Он отметил, что Хубезов, Саблин и Милонов с начала войны работают на Донбассе.

С 21 сентября в России объявлена мобилизация. Минобороны РФ планирует призвать на войну в Украину 300 тысяч человек. Соавтор поправок о введении в Уголовный кодекс РФ понятий „мобилизация“ и „военное положение“, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин говорил, что парламентарии не могут уйти на фронт, поскольку за ними „стоят граждане“, которым они должны „донести критичность сегодняшней ситуации“.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутаты не забронированы от мобилизации на войну. Он приводил в пример нескольких парламентариев, уже воюющих в Украине, в том числе депутата от Чечни Адама Делимханова, который руководит добровольцами из республики. По словам Володина, парламентарии, которые соответствует требованиям мобилизации, должны участвовать в „спецоперации“.