ФОТО | Сборная Эстонии по футболу обыграла Мальту и завоевала повышение в классе

Сборная Эстония играла лучшей соперника в первом тайме и забила в общей сложности три гола, из которых засчитали только один. Гол Ващука был отменён после просмотра видео повтора (VAR) из-за игры рукой, гол Саппинена отменили из-за офсайда. На 45+6 - ой минуте Саппинен реализовал пенальти и этот гол уже отменять не стали (1:0). На 45+4 - ой минуте гости остались в меньшинстве.

На 51-ой минуте пенальти заработали уже гости, который уверенно реализовал Тедди Теума (1:1). На 86-ой минуте, последнее слово осталось за хозяевами. Сергей Зенёв, сыгравший свой 100-й матч за сборную, боролся за мяч в центре поля, с ходу отпасовал на Аниера, который хладнокровно реализовал момент 2:1. Ничьей было бы достаточно, чтобы Эстония вышла из дивизиона D.

В последнем матче подгруппы Эстония встретится в понедельник на выезде с Сан-Марино, которую они обыграли со счетом 2:0 в стартовом матче 2 июня в Таллинне.

До матча:

По словам главного тренера сборной Эстонии Томаса Хеберли, домашняя игра против Мальты является главной в сезоне. От этой игры зависит, кто станет победителем подгруппы, передает „Актуальная камера“.

„Ответная игра в Таллинне самая важная для нас. В первом матче в гостях мы смогли выиграть и мы знаем, что нам снова нужно сделать все, чтобы выиграть. Если мы будем лучше, чем Мальта, то вернемся в дивизион С“, - рассказал главный тренер сборной Эстонии.

Перед заключительными встречами с Мальтой и Сан-Марино стало известно, что сборной не помогут полузащитник Маттиас Кяйт и защитник Мяртен Кууск.

Маттиас Кяйт получил небольшую травму колена в игре за „Рапид“ в матче чемпионата Румынии. После МРТ выяснилось, что восстановление после повреждения может занять до четырех недель.

Выступающий за венгерский „Уйпешт“ Мяртен Кууск не будет участвовать в ближайших играх по состоянию здоровья.