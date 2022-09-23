ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Анализ: кредитные бюро бессовестно охотятся на жертв энергетического кризиса(11)
В условиях усиливающегося экономического кризиса люди остаются без крыши над головой, десятки тысяч человек утопают в долгах, достигающих нескольких сотен тысяч евро. Консультанты по задолженностям опасаются, что их клиенты скоро начнут, грубо говоря, выходить в окна. Ведомства бездействуют. Необходимые поправки убраны в долгий ящик.
Осень-зима - нестабильное время для бюджета каждой малообеспеченной семьи. На рынке кредитования уже появляются рекламные кампании, благодаря которым кредитные учреждения собираются извлечь из энергетического и экономического кризиса максимальную выгоду.
Такие рекламные объявления часто рассылаются клиентам, которые уже контактировали с кредитными бюро. Эти СМС явно нацелены на людей, испытывающих нехватку денег, с целью заманить их в кредитное рабство.
Худшие последствия энергетического кризиса еще впереди, но эксперты уже чувствуют, что число попавших в беду людей растет.
В начале 2010-х годов на рынке доминировали особенно хищнические СМС-кредиты. Реклама „пик-пик - и пришли деньги“ въелась в подсознание людей так же крепко, как недавняя „ла-ла-ла-ласка лета“.
Рынком быстрых кредитов и взыскания долгов занимались в прямом смысле этого слова „мафиози“, преследовавшие должников с помощью своих головорезов.
В этом смысле рынок эволюционировал. После реформы рынка кредитования середины 2010-х годов и введения специальных требований к компаниям, выдающим быстрые кредиты, „мафиози“ сменили свои кожаные куртки на изящные костюмы.