ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Анализ: кредитные бюро бессовестно охотятся на жертв энергетического кризиса

Осень-зима - нестабильное время для бюджета каждой малообеспеченной семьи. На рынке кредитования уже появляются рекламные кампании, благодаря которым кредитные учреждения собираются извлечь из энергетического и экономического кризиса максимальную выгоду.

Такие рекламные объявления часто рассылаются клиентам, которые уже контактировали с кредитными бюро. Эти СМС явно нацелены на людей, испытывающих нехватку денег, с целью заманить их в кредитное рабство.

Худшие последствия энергетического кризиса еще впереди, но эксперты уже чувствуют, что число попавших в беду людей растет.

В начале 2010-х годов на рынке доминировали особенно хищнические СМС-кредиты. Реклама „пик-пик - и пришли деньги“ въелась в подсознание людей так же крепко, как недавняя „ла-ла-ла-ласка лета“.

Рынком быстрых кредитов и взыскания долгов занимались в прямом смысле этого слова „мафиози“, преследовавшие должников с помощью своих головорезов.

В этом смысле рынок эволюционировал. После реформы рынка кредитования середины 2010-х годов и введения специальных требований к компаниям, выдающим быстрые кредиты, „мафиози“ сменили свои кожаные куртки на изящные костюмы.