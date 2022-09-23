Клуб НХЛ заявил об отказе играть в Европе из-за запрета въезда россиянам

Генеральный менеджер „Сан-Хосе Шаркс“ Майк Грир выступил против поездки на матч регулярного чемпионата НХЛ в Прагу в случае запрета въезда в Чехию для российских игроков, пишет RBK. „Сан-Хосе“ и „Нэшвилл Предаторз“ 7 и 8 октября сыграют друг с другом в Праге в стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. „Либо мы все поедем, либо никто не поедет. Я твердо уверен, что мы — команда, — цитирует Грира корреспондент NBC Шен Пен. — Это не вина игроков, они не сделали ничего плохого. Так что я не думаю, что они должны быть наказаны за это. Мы вместе с ними, и мы вместе как один“. Капитан „Шаркс“ Логан Кутюр поддержал Гриера. „Я считаю, что здесь мы команда, и если мы поедем туда, то хотим, что чтобы все члены нашей команды были там, — сказал Кутюр. — Все ребята являются частью нашей команды“. В Европе не хотят видеть российских спортсменов Так отреагировали в „Сан-Хосе“ на слова заместителя министра иностранных дел Чехии Мартин Смолека, по словам которого, МИД страны направил письмо в НХЛ о том, что „ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должно выдавать визы российским игрокам для въезда на территорию страны“.

В ответ на это заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил ТАСС: „Мы ожидаем, что российские игроки поедут в Европу и примут участие в матчах“. В то же время источник „РИА Новости“ сообщил, что лига пригрозила отказом от матчей в Европе при возникновении проблем для въезда россиян.



Однако в Министерстве спорта Чехии заявили, что запрет на участие российских спортсменов в спортивных мероприятиях в странах Евросоюза также был рекомендован министрами спорта ЕС.



Одним из главных идеологов недопуска российских игроков стал именитый чешский вратарь Доминик Гашек, который обратился по этому поводу в обе палаты парламента, правительство и МИД. Также он выступил за отстранение российских игроков от игр НХЛ.



Кто из россиян играет за „Сан-Хосе“ и „Нэшвилл“

В системе „Сан-Хосе“ находятся пять россиян — защитник Артемий Князев, а также форварды Александр Барабанов, Евгений Свечникова, Данил Гущин и Тимур Ибрагимов. В системе „Нэшвилла“ три россиянина — вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Яков Тренин, Егор Афанасьев (все — „Нэшвилл Предаторз“).



Сколько матчей клубов НХЛ будет проведено в Европе

До очного матча в регулярном чемпионате обе команды проведут в Европе по товарищеской игре. „Нэшвилл“ 3 октября встретится в швейцарском Берне с одноименным клубом, „Сан-Хосе“ 4 октября — в Берлине с местным „Айсбареном“.



Также 4 и 6 ноября „Колорадо Эвеланш“ сыграет с „Коламбус Блю Джекетс“ в финском городе Тампере.



Рассматривался ли вопрос исключения российских игроков из НХЛ

НХЛ никогда не рассматривала вопрос о запрете россиян, многие из которых являются лидерами своих клубов. Комиссар НХЛ Гэри Беттман весной подчеркнул, что россияне „выступают именно за команды НХЛ для фанатов НХЛ“.



