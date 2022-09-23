Нарвское горсобрание дало зеленый свет строительству завода по обогащению сланцевой золы Ragn-Sells

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что жители города сегодня четко дали понять, что они хотят участвовать в крупнейшем в Северных странах проекте экономики замкнутого цикла. „Нарва обладает большим потенциалом повышения конкурентоспособности экономики Эстонии при помощи этого проекта и может стать локомотивом климатической нейтральности, зеленого поворота и экономики замкнутого цикла“, – добавила Райк.

По словам руководителя проектов Ragn-Sells Алара Салусте, сегодняшнее решение городского собрания является важным промежуточным этапом и признанием предварительной многолетней работы во имя того, чтобы под Нарвой появился завод, который станет первым проектом зеленого поворота и сможет производить из сланцевой золы климатически нейтральный карбонат кальция, а в дальнейшем добывать из тех же отходов золы магний и прочее сырье. „В сланцевой золе, которая несколько десятилетий оказывалась в ида-вируских холмах в виде отходов, скрывается большая возможность для Нарвы, Эстонии и всего мира. В местной перспективе наш завод создаст много новых рабочих мест и укрепит нарвский инвестиционный климат. В мировом же масштабе нарвский завод станет решать сырьевой и экологический кризис, который становится все острее“, – сказал Салусте.

Ragn-Sells хочет запустить демонстрационный завод по обогащению сланцевой золы, который расположится под Нарвой, на промышленной территории Балтийской электростанции, принадлежащей Eesti Energia, в 2025 году, а основной завод – в 2028 году. При выборе места для будущего завода решающими факторами стали непосредственная близость золоотвалов, имеющаяся промышленная инфраструктура и минимальное влияние на местную окружающую среду. Строительство завода привлечет в регион ориентировочно 250 миллионов евро инвестиций. В общей сложности будет создано около 100 непосредственных и 400 косвенных рабочих мест.