Нарвское горсобрание дало зеленый свет строительству завода по обогащению сланцевой золы Ragn-Sells(1)
Нарвское городское собрание единогласно одобрило сегодня инициирование детальной планировки и оценки воздействия на окружающую среду – это запустит подготовительные работы к строительству завода по обогащению сланцевой золы Ragn-Sells на территории Балтийской электростанции.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что жители города сегодня четко дали понять, что они хотят участвовать в крупнейшем в Северных странах проекте экономики замкнутого цикла. „Нарва обладает большим потенциалом повышения конкурентоспособности экономики Эстонии при помощи этого проекта и может стать локомотивом климатической нейтральности, зеленого поворота и экономики замкнутого цикла“, – добавила Райк.
По словам руководителя проектов Ragn-Sells Алара Салусте, сегодняшнее решение городского собрания является важным промежуточным этапом и признанием предварительной многолетней работы во имя того, чтобы под Нарвой появился завод, который станет первым проектом зеленого поворота и сможет производить из сланцевой золы климатически нейтральный карбонат кальция, а в дальнейшем добывать из тех же отходов золы магний и прочее сырье. „В сланцевой золе, которая несколько десятилетий оказывалась в ида-вируских холмах в виде отходов, скрывается большая возможность для Нарвы, Эстонии и всего мира. В местной перспективе наш завод создаст много новых рабочих мест и укрепит нарвский инвестиционный климат. В мировом же масштабе нарвский завод станет решать сырьевой и экологический кризис, который становится все острее“, – сказал Салусте.
Ragn-Sells хочет запустить демонстрационный завод по обогащению сланцевой золы, который расположится под Нарвой, на промышленной территории Балтийской электростанции, принадлежащей Eesti Energia, в 2025 году, а основной завод – в 2028 году. При выборе места для будущего завода решающими факторами стали непосредственная близость золоотвалов, имеющаяся промышленная инфраструктура и минимальное влияние на местную окружающую среду. Строительство завода привлечет в регион ориентировочно 250 миллионов евро инвестиций. В общей сложности будет создано около 100 непосредственных и 400 косвенных рабочих мест.
„От себя мы сделаем все возможное, чтобы после сегодняшнего решения наше сотрудничество с нарвскими городскими чиновниками и жителями Нарвы шло как по маслу, чтобы цели проекта были выполнены в сроки, поставленные сегодня“, – добавил Салусте.
Завод сможет перерабатывать более одного миллиона тонн сланцевой золы и ежегодно связывать 250 000 тонн CO2, позволяя производить порядка 500 000 тонн сверхчистого карбоната кальция. С помощью уникального патентованного решения отходы превращаются в новое сырье, которое можно использовать для производства красок, оконных рам, напольных покрытий, бумаги, лекарств и многого другого. На сегодняшний день большой интерес к продукту уже проявили крупные мировые компании. Среди них один из крупнейших производителей пластиковых оконных рам в Европе Gealan (Германия) и один из пяти крупнейших производителей напольных материалов в мире Tarkett (Франция). Они хотят использовать в производстве сырье с минимально возможным углеродным следом. В условиях необходимости соблюдения строгих климатических целей, установленных в Европейском союзе и в Эстонии, выбор именно таких материалов становится все более актуальным.
Член правления Eesti Energia Маргуса Валса рад тому, что проект сотрудничества с Ragn-Sells достиг очередной важной вехи: „Eesti Energia превращает существующее производство электроэнергии и жидкого топлива в основанную на экономике замкнутого цикла углеродно-нейтральную и безотходную химическую промышленность, где каждый продукт и побочный продукт производственного процесса является сырьем для следующего, а продукты, достигшие конца своего жизненного цикла, становятся входным материалом для нашего процесса. Мы постоянно ищем новые возможности обогащать золу в еще большей степени, чем раньше, и максимально использовать ее“.
Производство карбоната кальция в настоящее время причиняет значительный вред окружающей среде: на каждую тонну выкапываемого из земли нового продукта выбрасывается почти 1 тонна СО2, что сравнимо с выбросами цементной промышленности. Однако производимый Ragn-Sells PCC имеет отрицательный баланс CO2, т.е. при его производстве связывается больше CO2, чем выбрасывается. При обогащении сланцевой золы компания Ragn-Sells способна связывать от 250 000 до 300 000 тонн CO2 в год, что составляет 10% от обязательства по связыванию углерода, наложенного на Эстонское государство в рамках FIT55.
Технология, созданная в сотрудничестве между Ragn-Sells, Тартуским университетом, Taltech и несколькими международными научными учреждениями, позволяет производить сверхчистый, климатически позитивный карбонат кальция из оставшейся после производства электроэнергии золы с помощью выбросов CO2. Во время производства не возникает выбросов в атмосферу, поскольку процесс сжигания не используется. Необходимая для производства вода постоянно циркулирует и используется повторно, а все побочные продукты направляются в переработку. Замкнутый производственный процесс и использование современных технологий предотвращают появление шума и запахов.
Для проекта обогащения сланцевой золы Ragn-Sells учредила дочернее предприятие RS OSA Projekt OÜ и уже инвестировала в проект почти 2 миллиона евро. Партнерами проекта являются Тартуский университет, TalTech, Eesti Energia, EAS, Archimedes, а также международные компании Tarkett и Gealan.