„Левадия“: модель игры Калиниченко не соответствует ожиданиям нашего клуба

Руководство „Левадии“ сообщило, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером основной команды Максимом Калиниченко, который был назначен на эту должность в начале прошлой недели.

Временно исполняющим обязанности главного тренера „Левадии“ будет Никита Андреев, ранее работавший помощником главного тренера, а также тренером молодежной команды „Левадии“ до 21 года.

Что происходит в клубе?

После последних неудачных матчей и, по сути, выбывания из чемпионской гонки, клуб принял решение о перестановке в тренерском штабе. Игроки - профессионалы и выполняют свою работу, на все есть объективные причины, на данный момент команда готовится к следующим матчам в обычном режиме.

Почему украинского тренера отправили в отставку?

Мы проанализировали сложившуюся ситуацию и поговорили как с командой, так и с руководством клуба, после чего пришли к выводу, что видение и модель игры Максима не соответствуют ожиданиям нашего клуба.

Было ли для вас неожиданностью назначение главным тренером ?

Нужно всегда быть готовым ко всему, самое главное - это помочь клубу и команде в сложившейся ситуации.

Какой главный тренер нужен клубу в долгосрочной перспективе?

„Левадия“ всегда ставит самые высокие цели и задачи перед игроками и тренерами. Тренерский штаб будет формироваться из амбициозных и профессиональных людей, которые выстроят философию и стиль игры. Мы же в свою очередь будем продолжать работать с молодёжью.

Под руководством Калиниченко „Левадия“ провела только один матч в чемпионате Эстонии по футболу, уступив на своем поле „Курессааре“ (2:3).

Первой проверкой для временно исполняющего обязанности главного тренера Никиты Андреева станет игра против „Нымме Калью“, которая состоится 2 октября в 17:15.